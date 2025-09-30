Bóng đá quốc tế

Champions League

PSG lạc quan rằng Vitinha có thể đối đầu với Barcelona

SGGPO

Paris Saint-Germain lạc quan rằng Quả bóng Đồng 2025 Vitinha có thể kịp bình phục chấn thương cho chuyến làm khách đối đầu với Barcelona.

Quả bóng Đồng 2025 Vitinha có thể kịp bình phục chấn thương cho chuyến làm khách của PSG trên sân Barcelona ở Champions League. Ảnh: Getty Images
Vitinha và Khvicha Kvaratskhelia đều phải rời sân trong chiến thắng 2-0 của Paris Saint-Germain trước Auxerre tại vòng 6 Ligue 1 2025/26. Cả hai dính chấn thương ngay từ nửa đầu trận. Vitinha bị đau và được rút ra giữa hiệp một, nguyên nhân chấn thương chính xác vẫn chưa được xác định, trong khi Kvaratskhelia gặp chấn thương gân kheo khi hiệp một kết thúc.

Đây là một đòn giáng mạnh nữa vào PSG, nhà đương kim vô địch Champions League. Đội bóng này cũng vắng mặt Quả bóng Vàng 2025 Ousmane Dembele, Desire Doue, Joao Neves, Fabian Ruiz và Marquinhos đều do chấn thương. Cuộc khủng hoảng nhân sự hiện tại của câu lạc bộ đến từ chiến dịch dài hơi ở mùa trước trước khiến thời gian nghỉ cho các cầu thủ là quá hữu hạn.

PSG hy vọng các cầu thủ trụ cột sẽ kịp trở lại cho trận làm khách tại Barcelona tại lượt trận thứ hai Champions League 2025/26, đó là các tiền vệ Joao Neves, Fabian Ruiz và đặc biệt là Vitinha. Theo tin tức từ tờ Le Parisien, đội ngũ y tế PSG tiết lộ rằng Quả bóng Đồng 2025 Vitinha đang lạc quan về khả năng kịp bình phục để đối đầu với Blaugrana. Tuy nhiên, có nhiều lo ngại hơn xoay quanh Kvaratskhelia, nhiều khả năng sẽ vắng mặt do tính chất chấn thương nghiêm trọng hơn.

Dù vậy, trong trường hợp xấu nhất, PSG sẽ phải thay thế Vitinha bằng Warren Zaire-Emery. Tài năng người Pháp từng tỏa sáng ở tuổi 16 nhưng giờ đây chững lại đà phát triển do phải ngồi dự bị thường xuyên trong hơn một mùa giải qua. Ngoài ra, ngôi sao người Hàn Quốc Lee Kang-in cũng sẽ được sử dụng ở tuyến giữa, một phần để xoay tua lực lượng cho những bệnh binh vừa trở lại.

QUANG ANH

