Thủ môn Đặng Văn Lâm háo hức trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam

Sau gần 1 năm vắng bóng ở đội tuyển Việt Nam, thủ môn Đặng Văn Lâm đã được HLV Kim Sang-sik gọi tập trung đội tuyển nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Nepal. Anh đã tỏ sự háo hức ở lần trở lại này.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam trên sân tập ngày 5-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hội quân từ ngày 4-10, đến chiều 5-10, thầy trò đội tuyển Việt Nam tiến hành buổi tập luyện đầu tiên trên sân Bình Dương. Buổi tập nhẹ, chủ yếu để các cầu thủ bắt nhịp trở lại không khí ở đội tuyển. Ở buổi tập đầu tiên này chỉ có 22 cầu thủ ra sân do hậu vệ Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương nhẹ.

Thủ môn Đặng Văn Lâm được HLV Kim Sang-sik chọn cho phần trao đổi thông tin cùng giới truyền thông trước buổi tập đầu tiên. Quả bóng Đồng Việt Nam 2023 cho biết: “Đối với mọi người có thể thấy tôi lâu không khoác áo tuyển Việt Nam. Nhưng cá nhân tôi thì cảm giác như mới ngày hôm qua. Mọi thứ ở đây vẫn rất quen thuộc như đồng đội, Ban huấn luyện… Tôi rất vui với lần trở lại này.

Vị trí thủ môn số 1 khó thoát khỏi tay thủ môn Văn Lâm

Bầu không khí ở đội tuyển vẫn như thế, dù có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng mọi người đều hào hứng và tập trung tối đa cho mục tiêu phía trước là trận đấu gặp Nepal. Đối thủ mà tuyển Việt Nam sắp so tài, chúng tôi không có nhiều thông tin. Nhưng sau khi HLV Kim Sang-sik cho xem băng hình mọi thứ sẽ rõ ràng hơn”.

Đợt tập trung lần này, ngoài Văn Lâm còn có 2 thủ môn trẻ là Trung Kiên và Văn Việt. Với kinh nghiệm trận mạc và phong độ hiện tại, vị trí số 1 khó thoát khỏi tay thủ môn kỳ cựu này, anh khẳng định: “Lên tuyển Việt Nam là những người tốt nhất nên phải cố gắng. Tuy nhiên anh em sẽ hỗ trợ nhau tập luyện, ai được chọn ra sân là quyền của HLV trưởng, bản thân tôi luôn muốn đóng góp cao nhất cho ĐTQG".

Một số hình ảnh của buổi tập ngày 5-10:

Buổi tập đầu tiên vắng hậu vệ Tiến Dũng do chấn thương nhẹ

Những cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt tập riêng cùng bác sĩ Huy Thọ

Đội sẽ có 4 ngày rèn binh trước cuộc so tài cùng đội tuyển Nepal ở trận lượt đi vào tối 9-10

Thủ môn Văn Lâm trao đổi thông tin cùng giới truyền thông

QUỐC CƯỜNG