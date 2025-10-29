Thủ môn của Inter Milan liên quan đến vụ tai nạn xe hơi khiến cụ ông 81 tuổi tử vong

Một cụ ông 81 tuổi sử dụng xe lăn điện đã tử vong sau khi bị chiếc xe hơi do thủ môn Josep Martinez của Inter Milan điều khiển đâm phải vào hôm thứ Ba, theo các phương tiện truyền thông Italy đưa tin.

Thủ môn Josep Martinez bị sốc sau khi gây ra cái chết của cụ ông 81 tuổi sử dụng xe lăn điện.

Vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 40 sáng thứ Ba gần trung tâm huấn luyện của Inter Milan ở Appiano Gentile, ngoại ô Milan. “Chiếc xe do thủ môn Josep Martinez của Inter lái đã tông vào một người đàn ông ngồi xe lăn điện đang di chuyển trên làn đường dành cho xe đạp dọc theo một con đường ở tỉnh Como’, cảnh sát Italy nói với hãng thông tấn Reuters. “Martinez đã dừng xe để giúp đỡ người đàn ông đã tử vong trước khi xe cứu thương đến”.

Có thông tin cho biết cụ ông này đã lên cơn đau tim đột ngột, và đã lái xe chệch sang làn đường mà Martinez đang lái xe đến buổi tập của đội. Thủ môn 27 tuổi người Tây Ban Nha và những người lái xe khác đã ngay lập tức dừng lại để giúp đỡ. Các phương tiện cấp cứu, bao gồm cả trực thăng cứu thương, đã đến hiện trường, nhưng người đàn ông được xác nhận đã tử vong tại chỗ.

Thủ môn này được cho là đã bị chấn động tâm lý mạnh sau vụ việc nhưng không bị thương. Cảnh sát Italy hiện đang tiến hành điều tra. Inter sau đó đã hủy cuộc họp báo dự kiến ​​lúc 1 giờ chiều có sự có mặt của HLV Cristian Chivu. Đội bóng đang xếp thứ 4 Serie A sẽ tiếp đón Fiorentina tại San Siro vào tối thứ Tư, và Martinez hiện là thủ môn lựa chọn thứ 2 của họ, sau Yann Sommer. Cầu thủ 27 tuổi này đã có 2 lần ra sân trong mùa giải này, đều ở Serie A vào tháng trước gặp Sassuolo và Cagliari, trong khi cầu thủ dự bị khác của Sommer cho chiếc áo số 1, Raffaele Di Gennaro phải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương.

Sau trận đấu giữa tuần với Fiorentina, Inter sẽ đến Hellas Verona vào Chủ nhật và sau đó tiếp đón Kairat Almaty của Kazakhstan tại Champions League vào thứ Tư tuần sau. Trận đấu với Lazio là trận đấu cuối cùng của họ trước kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 11.

Martinez gia nhập Inter từ Genoa, một đội bóng Italy khác, vào mùa hè năm 2024, sau khi đã có 36 lần ra sân cho Il Grifone trong mùa giải 2023-2024. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có thời gian ở học viện La Masia nổi tiếng của Barcelona, trước khi có cơ hội ra sân cho đội một tại Las Palmas và sau đó chuyển đến RB Leipzig vào năm 2020, nơi anh đã gắn bó 2 năm trước khi gia nhập Genoa.

LINH SƠN