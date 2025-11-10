Napoli thua trắng tại Bologna, Inter và Roma vươn lên dẫn đầu

Nhà vô địch Napoli đang chật vật tìm kiếm bàn thắng kể từ khi vắng Kevin De Bruyne. Đội bóng của Antonio Conte không ghi được bàn nào trong 3 trận liên tiếp và thua 0-2 tại Bologna, dù đội chủ nhà phải tung ra sân một thủ môn rất trẻ.

Napoli không ghi được bàn nào trong 3 trận liên tiếp và thua 0-2 tại Bologna.

De Bruyne đã dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 trước Inter Milan vào tháng trước, và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm mới. Napoli đã giành chiến thắng 1-0 trước Lecce trong trận đấu đầu tiên không có cựu tiền vệ Man.City, nhưng sau đó là 2 trận hòa không bàn thắng trước Como ở Serie A, và Eintracht Frankfurt tại Champions League.

Napoli biết rằng họ có thể tạo cách biệt rõ ràng hơn ở ngôi đầu nếu giành chiến thắng vào Chủ nhật. Cơ hội của nhà vô địch dường như đã rộng mở hơn khi thủ môn Lukasz Skorupski của Bologna phải rời sân ngay phút thứ 8 do chấn thương cơ, từ đó chứng kiến cầu thủ 17 tuổi Massimo Pessina - thủ môn số 3 của đội - được trao cơ hội ra mắt đội một. Tuy nhiên, Napoli chưa bao giờ thực sự thử thách được thủ môn này, và thậm chí để Bologna phá vỡ thế bế tắc 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

Nicolo Cambiaghi, người vào thay Jonathan Rowe vì chấn thương ở cuối hiệp 1, đã kiến ​​tạo bàn mở tỷ số khi anh băng xuống cánh trái và sau đó chuyền bóng cho Thijs Dallinga đệm bóng vào cột dọc gần. Bologna nhân đôi cách biệt ở phút 66 với pha đánh đầu của hậu vệ người Colombia, Jhon Lucumi - ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Serie A.

Thất bại này cũng khiến Napoli mất ngôi đầu Serie A khi bị Roma và Inter Milan vượt mặt. Roma đánh bại Udinese 2-0, chứng kiến hậu vệ Zeki Celik ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A và ấn định chiến thắng. Trước đó Lorenzo Pellegrini đã đưa Roma vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền sau khi hậu vệ Hassane Kamara của Udinese để bóng chạm tay.

Lautaro Martinez tiếp tục tỏa sáng giúp Inter Milan đánh bại Lazio 2-0 và vươn lên dẫn đầu.

Inter Milan đã bắt đầu trận đấu với Lazio ngay sau chiến thắng của Roma, và Nerazzurri chỉ mất chưa đầy 3 phút để vươn lên dẫn trước, với cú dứt điểm của Lautaro Martinez vào góc cao khung thành. Ange-Yoan Bonny đã đệm bóng vào lưới từ đường chuyền của Federico Dimarco ở phút 62, ấn định chiến thắng 2-0. Có cùng 24 điểm với Roma, nhưng Inter tạm dẫn đầu nhờ hơn về hiệu số. Trong khi đó Milan và Napoli lần lượt xếp sau với 22 điểm. Bologna chen chân vào tốp 5 với 21 điểm.

Ban huấn luyện mới của Genoa, HLV Daniele De Rossi và người đồng nghiệp của ông tại Fiorentina, Paolo Vanoli đã ra mắt với trận hòa 2-2 đầy kịch tính, trong đó thủ thành David De Gea cũng đã cản phá thành công quả phạt đền. Fiorentina vẫn chưa thắng và đứng cuối bảng, kém nhóm an toàn 3 điểm.

Atalanta càng lún sâu vào khủng hoảng với trận thua 0-3 trên sân nhà trước Sassuolo. Đây là trận đấu thứ 7 liên tiếp Atalanta không thắng tại Serie A, dù đội bóng này vừa đánh bại Marseille tại Champions League giữa tuần.

PHI SƠN