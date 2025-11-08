Pisa chấm dứt 34 năm chờ đợi chiến thắng tại Serie A

Idrissa Toure đã mang về chiến thắng quan trọng 1-0 cho Pisa trước Cremonese trong trận đấu sớm nhất vòng 11 vào thứ Sáu, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của đội bóng này tại Serie A sau hơn 3 thập kỷ.

Pisa trở lại Serie A mùa này sau 34 năm vắng bóng. Lần gần nhất đội bóng giành chiến thắng tại giải đấu cao nhất Italy là vào tháng 5-1991, khi họ đánh bại Bari với tỷ số 1-0. Pisa bước vào vòng đấu thứ 11 này với tư cách là 1 trong 3 đội vẫn chưa giành được chiến thắng nào, cho đến khi Idrissa Toure đánh đầu ghi bàn thắng quyết định từ đường chuyền của Matteo Tramini khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Đức trong mùa giải này. Chiến thắng đầu tiên giúp Pisa tạm vươn lên vị trí thứ 15. Trong khi Cremonese đứng thứ 10.

Lịch trình sau đó của vòng 11 sẽ chứng kiến cuộc đua vô địch tiếp tục nóng bỏng, khi 3 trong số 4 ứng cử viên hàng đầu sẽ phải đối mặt với những cuộc chạm trán khó khăn. Vào Chủ nhật, đội đầu bảng Napoli (22 điểm) sẽ đến làm khách trên sân của Bologna - đội bóng chưa thua trận nào trong gần 2 tháng, và đang kém 3 điểm so với tốp 4. Ra sân sau đó trong cùng ngày, AS Roma (thứ 4, 21 điểm) sẽ tiếp đón Udinese, trước khi Inter Milan (thứ 2, 21 điểm) đối đầu với Lazio tại San Siro.

Đến lúc đó, AC Milan (thứ 3, 21 điểm) có thể đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khi họ có trận đấu dễ dàng hơn vào thứ Bảy trên sân Parma - đội chỉ hơn 1 điểm so với nhóm xuống hạng. HLV Massimiliano Allegri của AC Milan cũng vui mừng xác nhận tiền đạo người Mỹ, Christian Pulisic đủ điều kiện để trở lại sau chấn thương gân kheo, khiến anh nghỉ thi đấu từ giữa tháng 10. “Chúng tôi đã có Pulisic trở lại, cậu ấy đang hồi phục tốt và sẵn sàng thi đấu”, Allegri nói.

Sự trở lại của Pulisic là cú hích tinh thần đáng mừng cho Milan. Cầu thủ 27 tuổi này đang có phong độ tốt trong mùa giải này, ghi 6 bàn sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường. Allegri, người thay thế Sergio Conceicao làm HLV trưởng Milan vào mùa hè, cũng hài lòng với những thăng tiến của đội: “Bầu không khí tại Milanello rất tuyệt vời, chúng tôi cần giữ vững tinh thần, mạnh mẽ và bình tĩnh ngay cả trong những thời điểm bất ngờ. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là suất dự Champions League. Mùa giải còn dài và có rất nhiều đối thủ, vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực và cải thiện, rồi từ tháng 3 trở đi chúng tôi sẽ xem xét tình hình”.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác. Juventus sẽ tiếp đón Torino trong trận derby vào thứ Bảy, với hy vọng tiếp tục xoay chuyển tình thế từ một nhà cầm quân mới. Hai ngày sau khi được bổ nhiệm, Luciano Spalletti đã dẫn dắt Juventus giành chiến thắng 2-1 trước Cremonese vào cuối tuần trước, kết quả đưa họ lên vị trí thứ 6 với 18 điểm. Trong tình cảnh tương tự, Fiorentina và Genoa hy vọng việc thay đổi HLV sẽ mang lại may mắn trong cuộc đối đầu trực tiếp tại Serie A.

Với chủ nhà Genoa, sau khi Patrick Vieira bị sa thải vào tuần trước, tân HLV Roberto Murgita đã dẫn dắt họ giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải vào thứ Hai. Trong khi, Fiorentina đã sa thải Stefano Pioli vào thứ Ba vừa qua khi Viola chưa thắng trận nào sau 10 vòng đấu, và đang đứng cuối bảng xếp hạng Serie A. Cựu đội trưởng và HLV của Roma, Daniele De Rossi đã được bổ nhiệm vào thứ Năm, nhưng ông bị cấm chỉ đạo trong trận đấu vào Chủ nhật vì bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt Roma một năm trước. Thay vào đó, HLV tạm quyền Daniele Galloppa sẽ dẫn dắt đội tại Genoa...

