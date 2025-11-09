AC Milan trượt chân đáng tiếc trước ngôi đầu

Nhanh chóng ghi 2 bàn chỉ trong chưa đầy nửa giờ đầu tiên, nhưng AC Milan cuối cùng chỉ rời sân Parma, đội bóng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng, với tỷ số hòa 2-2 qua đó cũng bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

AC Milan sớm dẫn 2 bàn nhưng cuối cùng chỉ rời sân Parma với tỷ số hòa 2-2.

AC Milan vươn lên dẫn trước ở phút thứ 12. Christopher Nkunku chuyền bóng cho Alexis Saelemaekers, người đã đột phá vào trong và tung cú sút chính xác vào góc dưới bên trái khung thành. Saelemaekers cũng mang về một quả phạt đền, và Rafael Leao đưa bóng vào góc dưới bên trái giúp Rossoneri nhân đôi cách biệt ở phút 25. Đội khách tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng Parma đã gỡ hòa trong những phút bù giờ hiệp một, khi Adrian Bernabe tung cú sút chân trái xoáy vào góc cao từ mép trái vòng cấm.

Parma gỡ hòa 2-2 ở phút 62 khi Enrico Delprato đánh đầu từ đường chuyền của Sascha Britschgi. Tuyển thủ Mỹ, Christian Pulisic được tung vào sân ở phút 70, lần đầu tiên anh ra sân gần một tháng sau chấn thương gân kheo khi làm nhiệm vụ quốc tế, và suýt chút nữa đã ghi bàn thắng quyết định cho Milan. Phút 76, Pulisic băng lên đón đường đánh gót của Leao, nhưng cú sút lại đi chệch cột dọc bên phải.

Một điểm này rất quý giá cho Parma, giúp họ vươn lên 2 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi điểm số này chỉ giúp Milan cân bằng 22 điểm với đương kim vô địch Napoli, đội vẫn đang dẫn đầu trước chuyến làm khách khó khăn đến Bologna vào Chủ nhật. Inter Milan và Roma - những đội đang có cùng 21 điểm - cũng sẽ thi đấu vào Chủ nhật, lần lượt gặp Lazio và Udinese.

Juventus hòa 0-0 trên sân nhà trước Torino trong một trận derby Turin.

Ở các diễn biến khác. Juventus vẫn nằm ở vị trí thứ 5, kém các đội dẫn đầu 3 điểm, sau trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Torino trong một trận derby Turin. Cả 2 thủ môn đều thi đấu chói sáng để duy trì kết quả cân bằng. Thủ môn Alberto Paleari của Torino đã có một pha phản xạ nhanh để cản phá cú đánh đầu của tiền vệ Weston McKennie. Trong khi thủ môn Michele Di Gregorio của Juventus trước đó đã từ chối cú sút của Che Adams bằng một pha cứu thua bằng một tay.

Cuộc chiến trụ hạng tiếp tục căng thẳng khi Lecce và Hellas Verona đã có trận hòa 0-0, điều này không giúp ích gì cho cả 2 đội đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Verona vẫn chưa có chiến thắng nào và đứng thứ 2 từ dưới lên trên bảng xếp hạng, kém nhóm an toàn 2 điểm, và kém 4 điểm so với vị trí thứ 15 của Lecce.

Một trận hòa nhạt nhòa khác khi Cagliari và Como kết thúc không bàn thắng. Como vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7, trong khi Cagliari xếp thứ 14.

LINH SƠN