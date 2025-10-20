Thủ môn Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng

Vừa trở lại sân cỏ sau 3 trận vắng mặt, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại bị chấn thương ở đầu trận đấu giữa Viettel và Đà Nẵng vào tối 20-10. Anh rời sân bằng cáng cứu thương và được đánh giá là chấn thương nặng.

Tiến Dũng trong tình huống băng ra phá bóng trước tiền đạo Viettel FC.

Trước đó, từ sau trận thua 1-3 trước Ninh Bình ở vòng 3, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã không ra sân trong khung thành Đà Nẵng ở các trận gặp PVF, Becamex Bình Dương và Hà Nội FC. Đến cuộc so tài với Viettel vào tối 20-10 ở vòng 7, cựu thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại khung thành của Đà Nẵng và được kỳ vọng là “lá chắn thép” cho đội nhà khi so tài cùng Viettel có hàng công rất mạnh.

Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra được 1 phút, Bùi Tiến Dũng đã gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Từ tình huống bật cao giải nguy từ pha dứt điểm của Lucas, Tiến Dũng bất ngờ bị chấn thương khi tiếp đất. Anh đã được cán bộ y tế nẹp cố định chân phải trước khi đưa lên cáng cứu thương rời sân.

Anh rời sân trên cáng cừu thua sau khi được nẹp cố định ở chân phải

Khả năng Tiến Dũng sẽ nghỉ thi đấu thời gian dài và sẽ là tổn thất lớn cho đội bóng sông Hàn. Thủ môn Phan Văn Biểu được đưa vào thay sau đó, và cũng có nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà, nhưng không cứu vãn được trận thua của Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy.

CAO TƯỜNG