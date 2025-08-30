Trent Alexander-Arnold đã bị loại khỏi đội tuyển Anh khi HLV Thomas Tuchel hôm thứ Sáu đã triệu tập Elliot Anderson và Djed Spence lần đầu tiên cho các trận vòng loại World Cup gặp Andorra và Serbia.

Thomas Tuchel loại Alexander-Arnold khỏi đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup

Alexander-Arnold là một phần của đội hình gần đây nhất của Anh vào cuối mùa giải trước, nhưng Tuchel đã quyết định loại anh khỏi các trận đấu vào tháng 9. Hậu vệ phải này đã rời khỏi nhà vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool để gia nhập đội bóng Tây Ban Nha Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè. Tuy nhiên, Alexander-Arnold đã bị loại khỏi đội hình xuất phát của Madrid trong chiến thắng trước Real Oviedo vào cuối tuần trước để nhường chỗ cho Dani Carvajal.

Tuchel đã công bố danh sách 24 cầu thủ cho vòng loại, với tiền vệ Anderson của Nottingham Forest lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Anderson đã tỏa sáng trong chiến thắng của đội tuyển U21 Anh tại giải vô địch châu Âu mùa hè, trong khi hậu vệ cánh Spence chưa từng khoác áo Tottenham sẽ lấp đầy khoảng trống do sự vắng mặt của Alexander-Arnold.

Tuchel nói: "Elliot Anderson, rất khỏe, có khối lượng di chuyển lớn, rất chính xác, chuyền bóng chính xác, đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu ấy là một cầu thủ thường xuyên của Nottingham Forest và đã có một mùa giải tuyệt vời. Cậu ấy rất hào hứng khi gia nhập đội bóng và hy vọng có thể tạo dấu ấn".

Marcus Rashford, hiện đang được Barcelona cho mượn từ Manchester United, đã trở lại sau khi vắng mặt trong các trận đấu hồi tháng Sáu vì chấn thương. Adam Wharton lần đầu tiên được Tuchel điền tên vào đội hình, nhưng Kyle Walker, Phil Foden và Ivan Toney không có tên.

Jack Grealish và Harry Maguire cũng bị Tuchel bỏ qua, trong khi Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer và Levi Colwill đã bị loại khỏi đội hình vì chấn thương.

John Stones đã bình phục chấn thương và lần đầu tiên được gọi vào đội hình kể từ khi Tuchel nắm quyền, mặc dù anh đã có thời gian tập luyện cùng đội bóng tại Tây Ban Nha trong đợt tập huấn hồi tháng Sáu khi anh tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương đùi.

Tiền vệ Jordan Henderson, 35 tuổi, của Brentford một lần nữa được triệu tập sau khi góp mặt trong ba trận đấu dưới thời Tuchel. Tam Sư sẽ tiếp đón Andorra vào ngày 6 tháng 9 trước khi đội đầu bảng K đến Belgrade để gặp Serbia vào ngày 9 tháng 9.

Đội hình tuyển Anh tham dự vòng loại World Cup:

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Dean Henderson (Crystal Palace)

Hậu vệ: Reece James (Chelsea), Marc Guehi (Crystal Palace), John Stones (Manchester City), Dan Burn, Tino Livramento (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Djed Spence (Tottenham)

Tiền vệ: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Declan Rice (Arsenal)

Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Eberechi Eze (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Ollie Watkins (Aston Villa).

HOÀNG HÀ