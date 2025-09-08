Thomas Tuchel: “Harry Kane chẳng cần phải chứng tỏ điều gì”

HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel cho biết ông không hề hoài nghi năng lực của Harry Kane, và đang chờ xem ai sẽ “nổ súng” khi cân nhắc thêm các lựa chọn tấn công cho World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel cho đến nay vẫn chưa phát huy được năng lực của Harry Kane.

Kane đã san bằng thành tích 108 lần khoác áo đội tuyển với Bobby Moore trong chiến thắng 2-0 trước Andorra hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, tiền đạo 32 tuổi thi đấu kém hiệu quả khi chỉ có hai cú sút và 12 lần chạm bóng trong trận đấu tại Villa Park. Nhưng HLV Tuchel cho biết ông không lo ngại về tiền đạo sắc bén của Bayern Munich - người ghi 6 bàn sau 4 trận của mùa giải mới, trong đó có ba bàn sau hai trận Bundesliga mùa giải này và đang hướng đến kỷ lục chưa từng có ba năm liền Vua phá lưới của giải đấu.

“Tôi nghĩ như mọi khi, vào đầu mùa giải, mỗi cầu thủ đều cố gắng tìm lại nhịp điệu của mình và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp”, HLV trưởng đội tuyển Anh nhấn mạnh. “Harry đang ghi được nhiều bàn cho Bayern, vì vậy cậu ấy đã sẵn sàng. Không có gì để hoài nghi về một tiền đạo như thế”.

Kane - chân sút hàng đầu lịch sử tuyển Anh với 73 bàn sau 108 trận - chắc chắn sẽ mang băng đội trưởng trong trận đấu quan trọng tại Bảng K với Serbia tại Belgrade vào thứ Ba. Trong khi Ollie Watkins là tiền đạo mũi nhọn duy nhất còn lại trong đội hình - Ivan Toney và Dominic Solanke đã bị loại khỏi các trận đấu quốc tế vào tháng 9.

Tuchel hé lộ một kế hoạch bất ngờ khi muốn sử dụng nhiều hơn những cú ném biên xa.

Khi được hỏi liệu đội tuyển Anh có đủ lựa chọn cho vị trí số 9 hay không, Tuchel trả lời: “Có, chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Chúng tôi có Ollie, chúng tôi có Harry, Marcus Rashford có thể chơi ở vị trí đó, Jarrod Bowen cũng có thể chơi ở vị trí đó, Anthony Gordon cũng từng chơi ở vị trí đó cho Newcastle. Morgan Rogers cũng có thể.. Tôi nghĩ là có. Hãy xem ai sẽ bắt kịp phong độ và tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh, hay bất cứ nơi nào khác và bắt đầu ghi bàn. Nhưng đúng là chúng tôi có đủ hỏa lực ở vị trí đó”.

Tuyển Anh đang dẫn đầu bảng đấu vòng loại World Cup, toàn thắng 4 trận và chưa để thủng lưới, nhưng cho đến nay họ đã có những màn trình diễn kém ấn tượng dưới thời Tuchel. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức cho biết ông sẽ xem xét tất cả các giải pháp tấn công để giúp Tam Sư hướng tới thành công tại Bắc Mỹ vào mùa hè tới. Tuchel hé lộ một kế hoạch bất ngờ, khi muốn sử dụng những cú ném xa và bóng dài, cũng như tích cực tạt bóng để tạo lợi thế cho hàng công.

“Tôi đã nói rồi - ném biên dài đã trở lại, nhưng chúng tôi chưa nhiều lần thử làm điều đó”, ông nói. “Tất cả những điều này đều quan trọng, vì vậy chúng tôi cũng sẽ nói về ném biên dài, chúng tôi sẽ nói về những cú phát bóng dài của thủ môn chứ không chỉ là chơi bóng ngắn. Tôi cần phải xem xét lại ngay bây giờ với các trợ lý của mình. Tất cả những mô hình này đã trở lại, và những quả tạt cũng đã trở lại”.

VIỆT TÙNG