Thomas Frank không quan tâm đến bảng xếp hạng cho đến tháng 4

HLV Thomas Frank của Tottenham cho biết ông sẽ không quan tâm đến bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cho đến tháng 4, bất chấp khởi đầu mùa giải mạnh mẽ của đội bóng.

HLV Thomas Frank đã khởi đầu mùa giải mới như mơ cùng Tottenham.

Đoàn quân của Frank đã thắng 3 trong 4 trận đấu Ngoại hạng Anh đầu tiên dưới thời HLV người Đan Mạch, và cũng đánh bại Villarreal trong trận mở màn Champions League hôm thứ Ba. Tottenham, đội đang xếp thứ 3, có thể vươn lên dẫn đầu nếu giành chiến thắng trước Brighton vào thứ Bảy - trong trường hợp đội đầu bảng Liverpool thua trận derby Merseyside trước Everton trước đó cùng ngày.

Khi được hỏi khi nào ông sẽ bắt đầu theo dõi cuộc đua vô địch bằng cách xem bảng xếp hạng, Frank trả lời các phóng viên hôm thứ Sáu: “Tháng Tư ư? Cứ cho là vậy đi. Tôi sẽ không nhìn vào bảng xếp hạng cho đến lúc đó. Tôi đang cố gắng thực sự tập trung vào bản thân, màn trình diễn của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể làm”.

Cựu HLV của Brentford đã khởi đầu mùa giải mới như mơ kể từ khi đến Bắc London thay thế Ange Postecoglou bị sa thải vào cuối mùa giải. Nhưng nhà cầm quân 51 tuổi này không thể để giấc mơ dẫn dắt Tottenham đến chức vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 1961 làm xao nhãng. Ông đang xây dựng lại đội hình đã vô địch Europa League dưới thời Postecoglou nhưng lại kết thúc ở vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh trong một mùa giải ảm ​​đạm, được coi là tệ nhất của họ tại giải đấu hàng đầu kể từ mùa giải 1976-1977.

“Thật dễ dàng để bị cuốn vào những điều bạn không thể kiểm soát. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ nên mơ ước, nên hy vọng và tất cả những điều đó. Đó chính là bóng đá”, Frank nói. “Tôi cũng mơ ước và hy vọng, nhưng tôi đang tiến gần hơn đến trận đấu, vì vậy tôi cần giữ bình tĩnh và tập trung vào buổi tập tiếp theo vì nó cần phải hoàn hảo như hôm nay. Đó là một buổi tập rất tốt, với các huấn luyện viên, ban huấn luyện và những cầu thủ hàng đầu. Mọi thứ diễn ra rất tốt và sau đó tôi cần phải làm mọi cách có thể để đảm bảo chúng tôi giành chiến thắng nhiều hơn”.

PHI SƠN