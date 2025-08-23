Thomas Frank: “Cầu thủ không muốn đến, Tottenham cũng không cần”

Tân HLV của Tottenham, Thomas Frank khẳng định ông không hề tiếc nuối vì những cầu thủ không cam kết với CLB, một phát biểu được đưa ra sau khi cầu thủ tấn công Eberechi Eze “quay xe” từ chối Spurs để chuyển đến đối thủ cùng thành phố Arsenal.

Lần thứ hai trong kỳ chuyển nhượng này, một thương vụ lớn của nhà vô địch Europa League đã bị phá sản ở giai đoạn cuối. Tháng trước, thương vụ Morgan Gibbs-White đã đổ bể sau khi Nottingham Forest đe dọa kiện Tottenham vì đã nói chuyện với cầu thủ này mà không được phép, trước khi tuyển thủ Anh ký hợp đồng mới tại City Ground. Và giờ là trường hợp của Eze, người tưởng chừng đã là sự tăng cường tốt đối với hàng công của Frank, cho đến khi Arsenal nhập cuộc. Pháo thủ sẵn sàng đáp ứng lời đề nghị 60 triệu bảng, cộng thêm 7,5 triệu bảng phụ phí - tương tự như Spurs đưa ra cho Crystal Palace - và Eze ngay lập tức chọn CLB mà anh hâm mộ từ thời thơ ấu.

“Tôi không muốn bất kỳ cầu thủ nào không muốn đến CLB”, Frank nói khi được yêu cầu bày tỏ quan điểm về những thương vụ thất bại. “Tôi nghĩ điều đó rất rõ ràng. Tôi cũng khá chắc chắn rằng người hâm mộ cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nếu họ không muốn khoác lên mình chiếc áo đấu tuyệt vời, chơi vì huy hiệu, chơi vì CLB này, thực sự tận hưởng nó, thì không vấn đề gì - chúng tôi không cần họ ở đó. Tôi nghĩ đó là một thông điệp quan trọng”.

Sau khi đưa ra quyết định sa thải Ange Postecoglou mặc dù chiến lược gia người Australia đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 17 năm của Tottenham, Chủ tịch Daniel Levy cho biết thành công ở Europa League là “chưa đủ” khi ông nhắm đến vinh quang ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên, Spurs đã phải vật lộn để theo kịp các đối thủ trong nước trên thị trường chuyển nhượng. Mohammed Kudus là tân binh chính thức duy nhất đá chính trong 2 trận chính thức đầu tiên dưới thời HLV Frank, trong khi Joao Palhinha đã gia nhập theo dạng cho mượn một mùa giải từ Bayern Munich.

Tottenham bị sản ở giai đoạn cuối trong thỏa thuận với Eberechi Eze (phải) và Morgan Gibbs-White.

Tuy nhiên, Frank kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tân binh trước hạn chót chuyển nhượng vào ngày 1-9. “Thật không may khi bạn không thể đến siêu thị và mua hai cầu thủ giỏi, rồi bỏ đi chỉ năm phút sau đó. Mọi chuyện phức tạp hơn thế”, ông nói thêm. “Tôi thấy CLB đang nỗ lực hết mình, tôi thấy Daniel đang làm việc cực kỳ chăm chỉ, tôi thấy (Giám đốc kỹ thuật) Johan Lange, tôi thấy (Giám đốc điều hành) Vinai Venkatesham và tất cả chúng tôi đều đồng lòng nỗ lực hết sức để cải thiện. Tôi tin rằng điều gì đó sẽ xảy ra”.

Sau khi đánh bại tân binh Burnley 3-0 trên sân nhà để mở màn chiến dịch Ngoại hạng Anh, Tottenham sẽ phải đối mặt với chuyến làm khách đầy khó khăn đến Man.City - đội có chiến thắng lớn nhất vòng đấu mở màn với kết quả 4-0 tại Wolves - vào thứ Bảy này. Danh sách vắng mặt của HLV Frank còn rất dài, bao gồm James Maddison - người đã ghi hai bàn cho Spurs trong chiến thắng gây sốc 4-0 tại Etihad mùa trước - hay Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, Bryan Gil, Manor Solomon và Kota Takai. Hậu vệ trái Destiny Udogie đã tham gia hai buổi tập trong tuần này sau chấn thương đầu gối, nhưng trận đấu vào thứ Bảy sẽ diễn ra quá sớm, trong khi tiền vệ Yves Bissouma vẫn chưa rõ chấn thương.

Sau khi sử dụng hàng thủ bốn người trước Burnley, HLV Frank sẽ cân nhắc chuyển sang hàng phòng ngự năm người trước Man.City, với Kevin Danso cạnh tranh vị trí trung vệ cùng Cristian Romero và Micky van de Ven, trong khi Pedro Porro và Djed Spence có thể được bố trí đá cặp tiền vệ cánh. Rodrigo Bentancur sẽ được triệu tập lại vị trí tiền vệ trung tâm, nơi cả Joao Palhinha và Pape Sarr nhiều khả năng sẽ tiếp tục thi đấu, trong khi Kudus và Richarlison vẫn sẽ là bộ đôi tiền đạo của Frank, đồng nghĩa Brennan Johnson - chân sút hàng đầu mùa giải trước và cũng ghi bàn ở trận khai màn - có thể sẽ phải ngồi dự bị.

