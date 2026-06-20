WORLD CUP 2026

Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay 0-1: Matias Galarza tỏa sáng sau 1 phút 5 giây, Miguel Almiron bị thẻ đỏ nhưng Paraguay vẫn loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi World Cup 2026

Trận đấu mới được 1 phút 5 giây, Julio Enciso thọc khe, Matias Galarza dốc bóng tốc độ, bất ngờ tung cú sút hạ thủ môn Ugurcan. Paraguay tạm dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ 1-0:

♦️Phút 45+4, trong một pha tranh cãi, trọng tài VAR thấy cầu thủ Miguel Almiron vi phạn quy định dùng tay che miệng khi tranh cãi trên sân. Hành động này khiến tiền đạo Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân vì vi phạm quy đinh này:

Phút 89, thủ môn Orlando của Paraquay xuất thần liên tiếp cản phá 2 cú sút của các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ:

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Bàn thắng: Matias Galarza 2'

♦️ Thẻ đỏ:

Paraquay: Almiron 45+4'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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