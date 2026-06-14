Thổ Nhĩ Kỳ trắng tay trong ngày trở lại World Cup sau 24 năm

Phải mất đến 24 năm để các cầu thủ con cưng giành tấm vé tham dự World Cup, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể có được niềm vui trong ngày trở lại khi nhận thất bại 0-2 trước Australia ở lượt trận ra quân bảng D.

Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trong ngày trở lại World Cup sau 24 năm. ẢNH: VTV

Tâm lý hưng phấn giúp Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Có thời điểm đại diện đến từ UEFA kiểm soát bóng tới 80% trong 10 phút đầu tiên. Arda Guler là điểm sáng nổi bật trên hàng công và cơ hội đáng chú ý đầu tiên cũng thuộc về tiền vệ đang khoác áo Real Madrid. Sau pha phối hợp ăn ý trong vòng cấm, Guler dứt điểm đưa bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc.

Nhưng khi đang tạo ra thế trận lấn lướt, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ nhận bàn thua đầu tiên ở phút 27. Thủ thành Patrick Beach phát động pha phản công nhanh từ phần sân nhà, bóng được luân chuyển sang chân Okon Engstler trước khi Toure Irankunda tung cú sút quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn Ugurcan Cakir để mở tỷ số cho Australia. Tiền đạo thuộc biên chế Watford ăn mừng đầy cảm xúc với màn trượt cỏ quen thuộc trước khi đấm liên tiếp vào cột cờ góc, gợi nhớ hình ảnh huyền thoại Tim Cahill của đội nhà.

Toure Irankunda ghi bàn mở điểm cho Australia. ẢNH: VTV

Bị dẫn bàn, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 30, trung vệ Abdulkerim Bardakci tung cú vô-lê chân trái từ khoảng cách gần 25m, song Beach xuất sắc chạm những đầu ngón tay, khiến bóng dội cột dọc bật ra ngoài. Thủ môn sinh năm 2003 tiếp tục trở thành người hùng của Australia. Phút 56, Guler cứa lòng chân trái đẹp mắt, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi đập đất về góc xa, nhưng Beach vẫn phản xạ xuất thần để cứu thua.

Đội bóng áo đỏ lại bỏ lỡ một cơ hội khác ở phút 73. Hakan Calhanoglu tung đường chọc khe thuận lợi vào khoảng trống bên cánh phải để Zeki Celik băng xuống, nhưng không thể đánh bại thủ thành Australia trong thế đối mặt góc hẹp.

Australia có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. ẢNH: VTV

Ngược lại, Australia trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong mỗi lần lên bóng. Phút 45, Irankunda suýt hoàn tất cú đúp với tình huống thoát xuống tương tự pha mở tỷ số, nhưng lần này cú dứt điểm lại đi đúng vị trí của Cakir.

Những lời cảnh báo ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực ở phút 75. Thổ Nhĩ Kỳ xử lý thiếu chính xác ở khu vực giữa sân và để đối phương phản công, từ đó Connor Metcalfe dẫn bóng thoải mái trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm để nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng thứ 2 gần như chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, thầy trò HLV Vincenzo Montella vẫn bất lực trước hàng thủ kỷ luật cùng phong độ xuất sắc của Beach trong khung gỗ Australia.

Niềm vui của người hâm mộ xứ sở Chuột Túi. ẢNH: VTV

Chiến thắng 2-0 giúp thầy trò HLV Tony Popovic có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Australia tạm thời chỉ xếp thứ hai bảng D khi đội chủ nhà Mỹ dẫn đầu nhờ chiến thắng đậm 4-1 trước Paraguay ở trận đấu trước đó.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, thất bại trong ngày trở lại World Cup sau 24 năm là lời cảnh tỉnh về sự khắc nghiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Arda Guler cùng đồng đội sẽ phải nhanh chóng đứng dậy nếu không muốn sớm bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

HỮU THÀNH