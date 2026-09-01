Thể thao Việt Nam hướng đến ASIAD 20: Rèn quân để vượt thách thức

Mục tiêu giành 4-6 HCV tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) không chỉ là bài toán thành tích, mà còn là thước đo cho hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của thể thao Việt Nam (TTVN) ở sân chơi châu lục.

ASIAD 20 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10 tới. Đoàn TTVN được thành lập với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên (VĐV) tranh tài ở 33 môn và phân môn; Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Các võ sĩ karate nội dung kata đồng đội nữ quyết tâm bảo vệ HCV. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở kỳ đại hội gần nhất (ASIAD 19 - 2023), TTVN giành 3 HCV, xếp hạng 21 toàn đoàn. 3 tấm HCV thuộc về bắn súng, cầu mây và karate sẽ được các đội tuyển nỗ lực bảo vệ. Bên cạnh đó, nhiều môn như: điền kinh, rowing, canoeing, boxing, wushu, cử tạ, jujitsu... cũng được kỳ vọng tạo nên những đột phá mới của năm nay.

TTVN tập trung quyết liệt đầu tư lực lượng và chuyên môn để gia tăng sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục. Từ trước đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 816, phê duyệt Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045”. Thay vì đầu tư dàn trải, TTVN khoanh vùng 9 môn trọng điểm gồm: bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate và cầu mây. Trong số đó, điền kinh tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn với lực lượng tham gia ASIAD 20 đông nhất gồm 25 VĐV. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc... đang được huấn luyện chuyên biệt cùng nhiều đợt tập huấn quốc tế.

Hiện khoảng cách về trình độ với các cường quốc điền kinh hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Qatar, Bahrain... vẫn là thách thức rất lớn đối với các tuyển thủ điền kinh Việt Nam. Nhận thức rõ khó khăn phía trước, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị dài hạn, với điểm sáng là đội tiếp sức 4x400m nữ. Bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã giành HCV giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 tại Trung Quốc (tháng 6). Thành tích này giúp điền kinh Việt Nam có thêm cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Trung Quốc, 18 tuyển thủ điền kinh đã trở về nước vào ngày 30-8 vừa qua để tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết: “Chuyến tập huấn tại Trung Quốc là giai đoạn chuẩn bị then chốt được thiết kế chuyên biệt để nâng cao thể lực và kỹ, chiến thuật cho từng VĐV”.

Ở môn karate, đội tuyển Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 9 VĐV. Dù thống trị Đông Nam Á, karate Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi bước ra “biển lớn”, trước các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iran, Kazakhstan hay Trung Quốc. Trước thách thức đó, đội tuyển karate đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị rất chu đáo. Nhóm kata (quyền) gồm: Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm đã được cử sang Nhật Bản tập huấn một tháng từ ngày 14-8 nhằm hoàn thiện bài biểu diễn, nâng cao độ chính xác, sự đồng đều và khả năng phối hợp.Ở nhóm kumite (đối kháng), dù gặp khó khăn khi võ sĩ chủ lực Hoàng Thị Mỹ Tâm vắng mặt vì chấn thương, ban huấn luyện vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào các gương mặt giàu thành tích như Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam.

Theo chuyên gia người Iran Hassan Shaterzadeh (đội tuyển karate Việt Nam): “Các đối thủ rất mạnh, nhưng nhiều võ sĩ của Việt Nam cũng giàu thành tích, phải có sự chuẩn bị thật tốt để cạnh tranh sòng phẳng”.

NGUYỄN ANH