Thể thao Nga và Belarus trở lại thi đấu các nội dung đồng đội

Các Cơ quan quản lý môn cưỡi ngựa và thể thao dưới nước đã xác nhận vào thứ Tư, các vận động viên của Nga và Belarus sẽ tái gia nhập các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, họ tiếp tục phải thi đấu dưới danh nghĩa trung lập, đồng thời vẫn tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt.

World Aquatics là Liên đoàn quốc tế đầu tiên cho phép vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập trong các môn thể thao đồng đội.

Cơ quan quản lý thể thao dưới nước, World Aquatics, thông báo rằng các vận động viên bóng nước Nga sẽ được phép thi đấu tại các giải đấu quốc tế bắt đầu từ tháng 1-2026. Các vận động viên Nga sẽ tham gia các cuộc thi với tư cách trung lập và sẽ bị cấm liên kết với Nga dưới bất kỳ hình thức nào. Các quy tắc tương tự cũng sẽ được áp dụng cho các vận động viên bóng nước Belarus. World Aquatics là Liên đoàn quốc tế đầu tiên cho phép các vận động viên 2 quốc gia này thi đấu với tư cách trung lập trong các môn thể thao đồng đội.

Trong khi đó, Liên đoàn Cưỡi ngựa Quốc tế (Fédération Équestre Internationale) đã quyết định rằng các vận động viên Nga và Belarus sẽ có thể tham gia các nội dung đồng đội tại các giải đấu quốc tế theo các điều kiện không liên kết từ ngày 1-1-2026. Đại hội đồng FEI cũng phê duyệt Belarus là chủ nhà cho các giải đấu do FEI tài trợ bắt đầu từ năm sau.

Các vận động viên Nga đã bị cấm tham gia các giải đấu của World Aquatics và FEI kể từ tháng 3-2022 sau các lệnh trừng phạt được áp đặt nhằm đáp trả cuộc tấn công quân sự của Nga, và cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Đến cuối tháng 3-2023, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) khuyến nghị các Liên đoàn thể thao quốc tế cho phép các vận động viên cá nhân từ 2 quốc gia này tham gia với những điều kiện nghiêm ngặt, nhưng vẫn cấm tham gia các sự kiện đồng đội quốc tế cho đến khi các quy định mới năm 2026 có hiệu lực.

Động thái này nối tiếp những tín hiệu tích cực trong thời gian qua. Trong bối cảnh Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Italy sắp diễn ra, Mikhail Degtyarev - Bộ trưởng Thể thao Nga và Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga - mới đây tuyên bố rằng đây sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng các vận động viên Nga thi đấu mà không có biểu tượng quốc gia. Ông Degtyarev cũng cập nhật tình hình các vận động viên Nga đủ điều kiện tham gia các giải đấu quốc tế. “Tính đến nay, chúng tôi có hơn 4.000 vận động viên ở 28 môn thể thao Olympic đủ điều kiện tham gia các cuộc thi quốc tế. Năm trăm người trong số họ đã được cấp phép trong năm nay. Ở một số môn thể thao, các vận động viên của chúng ta đã được phép tham gia các nội dung đồng đội”.

HUY KHÔI