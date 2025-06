PVF-CAND không được tự quyết trong cuộc đua tham dự trận playoff. ẢNH: THU NGA

Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 chính thức khép lại vào chiều 21-6 với 5 cặp đấu diễn ra cùng lúc 16 giờ. Trên sân Bình Phước, đội chủ nhà gặp Long An. Tại tỉnh Hưng Yên, PVF-CAND tiếp đón Đồng Nai. Đây là hai trận nhận được nhiều sự quan tâm nhất, bởi sẽ xác định CLB giành vị trí á quân cùng tấm vé dự trận play-off với đội xếp thứ 13 tại V-League.

Trước ngày hạ màn, Bình Phước đang nắm lợi thế với 41 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với PVF-CAND. Một chiến thắng trước Long An sẽ đưa đội bóng do HLV Huỳnh Quốc Anh dẫn dắt tiến gần cơ hội dự V-League mùa tới.

Tuy nhiên, nếu Bình Phước đánh rơi chiến thắng, "cờ đến tay" PVF-CAND. Trong trường hợp này, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh sẽ vượt qua Bình Phước nếu thắng Đồng Nai. Một khả năng khác để PVF-CAND được dự trận play-off là cầm hòa Đồng Nai, đồng thời Bình Phước thua Long An. Khi đó, PVF-CAND tuy bằng điểm Bình Phước nhưng sẽ xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu.

Dù vậy, khả năng Bình Phước sẩy chân trước Long An là rất thấp. Thầy trò Huỳnh Quốc Anh có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, chưa kể các cầu thủ trẻ Long An đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nên động lực thi đấu có thể bị đặt dấu hỏi. Vì không có quyền tự quyết, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh vừa đá, vừa "bắt sóng" đến Bình Phước với hy vọng điều thần kỳ sẽ xuất hiện.

Ngoài những diễn biến được dự báo kịch tính trên sân PVF và sân Bình Phước, ba cặp đấu còn lại ở ngày hạ màn Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, gồm Trẻ TP.HCM - Khánh Hòa, Hòa Bình - BRVT và Đồng Tháp - Ninh Bình.

Trước đó, ban tổ chức đã tiến hành lễ trao cúp vô địch cho Ninh Bình. Đồng thời, Huế với vị trí cuối bảng trở thành CLB duy nhất phải xuống thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia 2026.

HỮU THÀNH