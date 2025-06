Huế giành chiến thắng trong ngày rớt hạng, quyết tâm trở lại mạnh mẽ

Các cầu thủ Huế giành chiến thắng trong ngày chia tay Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 14-6, năm cặp đấu thuộc vòng 21 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 đồng loạt diễn ra cùng giờ. Trên sân Tự Do, bàn thắng của Nguyễn Hữu Tuấn ở phút 20 giúp Huế đánh bại đội Trẻ TPHCM với tỷ số 1-0. Dẫu vậy, kết quả này vẫn không thể giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Nguyên nhân là do đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Huế là Long An đã giành chiến thắng 2-1 trước Hòa Bình. Đáng chú ý, bàn thắng mang về 3 điểm quý giá cho Long An được Vũ Minh Hiếu ghi ở phút 90+3.

Long An (áo đỏ) hoàn thành mục tiêu trụ hạng sau khi thắng Hòa Bình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Với kết quả này, Long An chính thức trụ hạng với 18 điểm. Trong khi đó, đội cuối bảng Huế có cùng 16 điểm như Hòa Bình, nhưng do thua về thành tích đối đầu trực tiếp và đã thi đấu hết lượt trận (do giải hạng Nhất có số đội lẻ), Huế trở thành đội bóng duy nhất phải xuống chơi tại Giải hạng Nhì mùa giải 2026.

Sau 11 năm, bóng đá Huế phải nói lời chia tay Giải hạng Nhất. Tuy nhiên, thất bại này đã được giới chuyên môn dự báo từ trước. Bởi trong mùa giải 2024-2025, Huế gặp nhiều khó khăn về tài chính, buộc phải thay hơn một nửa đội hình dày dạn kinh nghiệm bằng các cầu thủ trẻ, nhiều gương mặt chỉ mới 17-18 tuổi. Ở một số trận cầu được xem là “chung kết ngược” với Đồng Nai, Hòa Bình và Long An, các học trò trẻ của HLV Nguyễn Đức Dũng chưa đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực, dẫn đến những kết quả không như mong đợi.

Dẫu vậy, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đặt trọn niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn sau mùa giải đầy thử thách này. Sự đồng lòng, kiên định và quyết tâm tái thiết từ nền móng trẻ sẽ là động lực lớn để Huế đứng dậy, trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới. Đội bóng đến từ Cố đô vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký tại sân chơi hạng Nhì.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn trao chức vô địch cho Ninh Bình.

Ở các trận đấu còn lại, chủ nhà Ninh Bình giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bình Phước. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng có được 55 điểm, khép lại mùa giải một cách hoàn hảo trong ngày nhận Cúp vô địch Giải hạng Nhất. Trong khi đó, Bình Phước bị đội xếp thứ ba là PVF rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm. Ở vòng đấu này, PVF đã thắng chủ nhà Khánh Hòa với tỷ số 1-0, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất đá trận play-off với Bình Phước.

Trận đấu còn lại chứng kiến chiến thắng 2-0 của Đồng Tháp trước chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tối 14-6 tại sân Ninh Bình, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức trao cúp vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 cho nhà vô địch Ninh Bình. Đến tham dự sự kiện, về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có sự hiện diện của ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF cùng hai Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Nguyễn Xuân Vũ.

HỮU THÀNH