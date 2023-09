Thất bại của Olympic Việt Nam sẽ làm đội tuyển nữ Việt Nam thêm thận trọng

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã dừng bước ở vòng đấu bảng khi thua các đối thủ ở việc so thành tích của các đội đứng thứ ba. Hai trận thua trước Iran và Saudi Arabia trở thành điểm nhấn để đưa đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sớm về nước. Ở lượt cuối môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đang đối diện tình thế tương tự…

Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 25-9, đội tuyển nữ Việt Nam thắng cách biệt 6-1 trước Bangladesh nhưng cũng tạm đứng sau Nhật Bản ở bảng D khi đội này thắng đậm 10-0 trước Nepal. Hai đội có cùng 6 điểm, nhưng Nhật Bản tạm xếp trên nhờ hiệu số 16/0 so với 8/1 của đội Việt Nam. Cuộc so tài giữa hai đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 28-9 sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng mà để vươn lên vị trí số 1, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng. Còn nếu hòa hoặc thua thì sẽ chờ so thành tích với các đội nhì bảng khác.

Tại bảng A, Uzbekistan thắng Mông Cổ 6-0. Kết quả trên đã làm cho Mông Cổ sớm hoàn tất vòng bảng sau 2 trận toàn thua (trước đó là thua 0-16 trước đội chủ nhà Trung Quốc). Trận đấu giữa Trung Quốc và Uzbekistan ngày 28-9 sẽ xác định thứ hạng nhất, nhì chung cuộc. Ở bảng B, Ấn Độ cũng chính thức bị loại sau khi thua Thái Lan 0-1 để dừng bước sau 2 trận toàn thua (trước đó là thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2). Trận Thái Lan – Đài Bắc Trung Hoa tới đây sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu bảng.

Ở bảng C, do Campuchia rút lui vào giờ chót nên chỉ còn hai đội CHDCND Triều Tiên và Singapore. Hai đội sẽ gặp nhau 2 trận, chọn đội có thành tích tốt nhất chung cuộc vào Tứ kết, đội còn lại bị loại mà không xét vé vớt. Ở trận lượt đi, CHDCND Triều Tiên đã thắng đến 7-0 nên cục diện gần như ngã ngũ bởi CHDCND Triều Tiên vốn nằm trong tốp hàng đầu của bóng đá nữ châu Á. Tại bảng E, Hàn Quốc quá mạnh qua hai trận thắng Myanmar 3-0 và Philippines 5-1 để thẳng tiến ở ngôi đầu. Vị trí nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai đại diện Đông Nam Á khi đang có cùng 3 điểm, cuối bảng là Hồng Kông (TQ) chưa có điểm nào.

Môn bóng đá nữ có 16 đội tham dự, được chia làm 5 bảng. Có ba bảng 3 đội và hai bảng 4 đội. 5 đội đầu bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, trước khi giải bắt đầu, đội tuyển nữ Campuchia rút lui khiến bảng C chỉ còn 2 đội nên đội thua không được tính suất vớt. Việc tranh đua giữa nhóm đội nhì bảng chỉ còn tính ở 4 bảng còn lại và lấy 3 đội có thành tích tốt nhất. Hiện tại Uzbekistan đang có 3 điểm, hiệu số 6/0 khá thuận lợi; các đội nhì bảng còn lại là Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.

Các cô gái Việt Nam hiện đang có 6 điểm, nhưng khi xét thành tích các đội nhì bảng thì sẽ không tính kết quả gặp đội cuối bảng (Nepal hoặc Bangladesh). Thế nên điều quan trọng là phải có điểm, hoặc thua với tỷ số thấp khi so tài với Nhật Bản thì mới có thể hy vọng đi tiếp. Bất lợi nhất trong nhóm đội đứng nhì bảng hiện tại là ở bảng E khi cả Philippines và Myanmar có cùng 3 điểm và đều có hiệu số âm, lần lượt là 4-6 và 1-3. Cả hai sẽ gặp nhau vào ngày 28-9 tới đây.