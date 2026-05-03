Thanh Lam hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới U17 nữ Trung Quốc

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ ra sân thi đấu trận thứ hai tại VCK U17 nữ châu Á gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc vào tối 4-5 tại Trung tâm Thể thao bóng đá Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc).

U17 nữ Việt Nam liệu sẽ gây bất ngờ trước U17 nữ Trung Quốc?

Đội chủ nhà vốn được đánh giá cao ở giải lần này, cùng với Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên được dự báo tranh ngôi vô địch. Chính vì lẽ đó mà nhiều thử thách đang chờ đón các cô gái trẻ Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Lam (CLB Hà Nội) – cầu thủ vừa có lần đầu tiên tham dự một giải đấu chính thức cùng đội tuyển trẻ quốc gia – đã chia sẻ cảm xúc sau bàn thắng quan trọng trong trận hòa U17 nữ Thái Lan ngày 1-5. “Tuy vào sân ở những phút cuối nhưng tôi luôn cố gắng hết sức. Khi ghi được bàn thắng, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó để đóng góp cho đội”, Thanh Lam bày tỏ.

Hướng đến trận đấu tiếp theo, Thanh Lam đánh giá U17 nữ Trung Quốc là đối thủ rất mạnh và cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. “Trung Quốc là một đội rất mạnh. Toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất thông qua việc phân tích băng hình và tập luyện. Em hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng toàn đội đạt được kết quả tốt”, Thanh Lam nói.

Buổi tập chiều nay diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi tại Tô Châu. Sau hai ngày nắng, nhiệt độ giảm xuống khoảng 21 độ C kèm theo gió lớn. Dù vậy, các cầu thủ vẫn duy trì tinh thần tập trung, nghiêm túc thực hiện giáo án của Ban huấn luyện và thể hiện quyết tâm cao trước thử thách sắp tới.

Trận đấu gặp U17 nữ Trung Quốc được dự báo sẽ là cuộc so tài đầy khó khăn, đòi hỏi U17 nữ Việt Nam phải thi đấu với sự nỗ lực tối đa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Ở lượt trận đầu tiên, đội U17 nữ Việt Nam chia điểm cùng U17 nữ Thái Lan sau trận hòa 2-2. Trong khi đó U17 nữ Trung Quốc thắng đậm 6-0 trước U17 nữ Myanmar.

LÊ ANH