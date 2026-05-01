Đội tuyển Việt Nam có thể sớm gặp Thái Lan và Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải đấu loại trực tiếp trong nhóm có các đội tuyển Thái Lan, Indonesia… tại giải đấu mới FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam khả năng gặp Thái Lan, Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: HẢI HOÀNG

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 21-9 đến 6-10, trùng với thời điểm FIFA Days tháng 9 và tháng 10, nên được các CLB chủ quản nhả cầu thủ. Giải đấu quy tụ 11 đội tuyển Đông Nam Á cùng khách mời Hồng Kông (Trung Quốc) đăng ký tranh tài.

Đây là sân chơi mới được FIFA thành lập nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của bóng đá khu vực, cũng như hướng tới thị trường rộng hơn tại châu Á với sự xuất hiện của Hồng Kông (Trung Quốc).

Trong năm đầu tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA để chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 6 đội. Cụ thể, nhóm 1 gồm các đội mạnh trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Theo truyền thông Indonesia, quốc gia này sẽ đăng cai nhóm này.

Trong khi đó, Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ là đội chủ nhà của nhóm còn lại, gồm Myanmar, Lào, Campuchia, Timor-Leste và Brunei.

Cũng theo truyền thông Indonesia, do thời gian tổ chức ngắn, các đội trong từng nhóm sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để thi đấu loại trực tiếp. FIFA chưa công bố thể thức thi đấu chính thức, nhưng không loại trừ khả năng hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất sẽ được miễn vòng đầu tiên và vào thẳng bán kết. Bên cạnh đó, toàn bộ các trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR nhằm nâng cao tính công bằng.

Phiên bản FIFA ASEAN Cup khác hoàn toàn so với giải đấu truyền thống cấp khu vực là ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup). Cụ thể, tại ASEAN Cup 2026, 10 đội tham dự sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Như vậy, chỉ trong 3 tháng, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10, các đội tuyển trong khu vực sẽ liên tục chạm trán nhau qua hai giải đấu ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup.

HỮU THÀNH