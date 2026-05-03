Hà Tĩnh chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh

Mùa bóng 2025-2026 đang đi vào giai đoạn cuối, với CLB Hà Tĩnh thì đến gần cửa trụ hạng khi đang tạo khoảng cách 11 điểm so với đội cuối bảng. Tuy nhiên, sau vòng 21, lãnh đạo đội bóng này đã bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh.

Ông Nguyễn Công Mạnh trở thành cựu HLV CLB Hà Tĩnh. Ảnh: HLHT FC

Quyết định trên được xem là bất ngờ khi tình thế hiện tại của Hà Tĩnh không quá nguy hiểm và thực lực của họ cũng khó để hướng đến thứ hạng cao hơn. Có thể thành tích của đội bóng này trong những trận vừa qua không tốt, không tương xứng với sự đầu tư lớn và kỳ vọng của mọi người nên đã dẫn đến kết cục chia tay HLV Công Mạnh.

HLV Nguyễn Công Mạnh đến với CLB Hà Tĩnh từ đầu mùa bóng để thay cho HLV Nguyễn Thành Công và có sự khởi đầu khá tốt. Nhưng từ đầu giai đoạn hai, thành tích của đội có phần chựng lại khi để thua SLNA, Becamex TPHCM, Nam Định, Công an TPHCM, Hà Nội FC… và mới đây là bị đội cuối bảng PVF cầm hòa.

Thành tích trên đã làm cho mục tiêu đứng trong top 5 chung cuộc trở nên xa vời và sự ra đi của HLV Công Mạnh là điều tất yếu. Có thể việc thay đổi HLV trưởng trong lúc này của lãnh đạo đội bóng nhằm giúp ê-kíp mới có thời gian để chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng tiếp theo.

Ghế HLV trưởng của CLB Hà Tĩnh trở nên “nóng” sau sự chia tay HLV Công Mạnh cùng những lời đồn đoán danh tánh của tân HLV trưởng. Hiện tại, Hà Tĩnh đang gấp rút tìm kiếm phương án thay thế phù hợp nhằm cải thiện thành tích trong thời gian còn lại của mùa giải. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cần thiết để đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

LÊ ANH