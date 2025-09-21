Thanh Hoá có điểm đầu tiên tại V-League sau khi bị dẫn 2 bàn

Dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, đội chủ nhà Thanh Hoá vẫn kịp gỡ hoà 2-2 trước Hải Phòng ở vòng 4 V-League 2025-2026, qua đó giành điểm số đầu tiên tại giải.

Các cầu thủ Thanh Hoá và Hải Phòng chia điểm trong trận cầu đầy cảm xúc. ẢNH: QUỲNH MAI

Trên sân nhà, Thanh Hoá sớm chịu tổn thất lớn khi trung vệ Quế Ngọc Hải chấn thương phải rời sân ở phút thứ 5. Sự vắng mặt này khiến hàng thủ đội bóng xứ Thanh liên tục bị khai thác.

Phút 27, chính cựu cầu thủ Thanh Hoá Antonio dứt điểm chìm mở tỷ số cho Hải Phòng từ đường chuyền của Minh Dĩ. Trước khi hiệp 1 khép lại, Hải Phòng có bàn thắng nâng đôi cách biệt. Từ pha phản công, Lê Mạnh Dũng tung cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn Y Êli Niê.

Những gì mà Thanh Hoá làm được trong hiệp 1 là cú sút xa của Lê Văn Thuận ở phút 12, buộc thủ môn Nguyễn Đình Triệu phải bay người cản phá. Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đưa bóng đập cột dọc khung thành của Hải Phòng như bị trọng tài bắt lỗi việt vị.

Trung vệ Quế Ngọc Hải dính chấn thương nặng. ẢNH: QUỲNH MAI

Sang hiệp 2, Thanh Hoá vùng lên mạnh mẽ. Phút 51, từ đường căng ngang của Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận ghi bàn rút ngắn tỷ số. Đến phút 77, chính Văn Thuận thực hiện quả phạt góc để Mbodji bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định tỷ số hòa 2-2 đầy cảm xúc.

Kết quả này giúp Thanh Hoá có điểm số đầu tiên tại V-League 2025-2026, tạo thêm sự tự tin sau khởi đầu khó khăn. Trong khi đó, Hải Phòng với 7 điểm tạm xếp thứ 4, nhưng việc đánh rơi chiến thắng trong thế dẫn trước 2 bàn cho thấy thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn nhiều việc phải làm.

HỮU THÀNH