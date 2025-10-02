Thanh Hóa - Becamex TPHCM 1-1: Trận hòa quý giá của đội khách

Thi đấu trên sân khách, các cầu thủ Becamex TPHCM đã nhập cuộc tốt hơn và thậm chí ghi bàn dẫn trước. Nhưng tiếc là không thể giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà vốn cũng ở thế dựa chân tường và thi đấu với tinh thần như trận... chung kết.

Ảnh: Becamex TPHCM

Trước trận đấu này, đội khách đã thay HLV trưởng Nguyễn Anh Đức bằng nhà cầm quân kỳ cựu Đặng Trần Chỉnh. Khu kỹ thuật Becamex TPHCM còn có thêm sự trở lại của trợ lý Nguyễn Thanh Sơn. Những điều chỉnh đã đem lại luồng gió mới lên đội bóng này và sự khác biệt rõ ràng nhất là tinh thần thi đấu.

Nhiều cơ hội được các chân sút đội khách tạo ra từ đầu trận, trong đó 1 lần xà ngang khung thành Thanh Hóa đã từ chối bàn thắng từ cú sút xa của Minh Khoa. Đến phút 16, Becamex TPHCM đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ cú sút hiểm hóc của Oduenyi. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của ngoại binh này ở mùa giải năm nay.

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa hai thủ lĩnh trẻ Thái Sơn và Minh Khoa. Ảnh: Đức Cường

Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua sớm. Phút 21, họ đã kịp ghi bàn gỡ 1-1 từ cú đánh đầu hiểm hóc của trung vệ Mbodj.

Diễn biến trận đấu từ đầu hiệp 2 sôi nổi hơn và có nhiều thời điểm Thanh Hóa kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng tiếc là không có thêm bàn thắng nào được ghi, đôi bên đành chấp nhận rời sân với tỷ số 1-1.

Hòa trận này được xem đạt yêu cầu với Becamex TPHCM. Trong khi Thanh Hóa chưa có trận thắng nào sau 6 vòng đấu, vẫn tạm đứng vị trí áp chót đầy nguy cơ cho chiếc ghế của HLV Choi Won-kwon.

CAO TƯỜNG