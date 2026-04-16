Thắng U17 Timor Leste 10-0, U17 Việt Nam rộng đường vào bán kết

Lượt trận thứ hai bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào chiều 16-4, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 10-0 trước U17 Timor Lester, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết.

U17 Việt Nam thực hiện "cơn mưa" bàn thắng vào lưới Timor Leste ở lượt trận thứ 2.

Trước đối thủ được nhận diện là dưới cơ, U17 Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận và sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. Từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyễn Lực thực hiện cú sút đưa bóng đi thẳng vào góc xa, ghi bàn thắng đẹp mắt đưa U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép để đạt mục tiêu ghi nhiều bàn thắng. Phút 20, từ pha tấn công bên cánh trái, Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Ngọc Sơn tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, dứt điểm chính xác ghi bàn thắng thứ ba. Phút 30, Nguyễn Lực lập cú đúp với pha cứa lòng từ tình huống đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm, đưa U17 Việt Nam dẫn 4-0 khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 62, Trí Dũng thoát xuống khéo léo trước khi dứt điểm góc hẹp nâng tỷ số lên 5-0. Ít phút sau, cú sút của Văn Dương chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, mang về bàn thắng thứ sáu. Đến phút 70, Duy Khang dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Văn Dương, nâng tỷ số lên 7-0.

Chỉ trong vòng vài phút sau đó, U17 Việt Nam liên tiếp ghi thêm các bàn thắng. Phút 72, Văn Dương dứt điểm chéo góc chính xác nâng tỷ số lên 8-0. Đến phút 81, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý kỹ thuật trước khi cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, ghi bàn thắng thứ chín. Phút 85, Nguyễn Lực tiếp nối Văn Dương hoàn tất cú hattrick với pha dứt điểm trực diện, ấn định chiến thắng 10-0 cho U17 Việt Nam.

Với kết quả này, U17 Việt Nam có được 6 điểm sau hai lượt trận, đồng thời tạo lợi thế lớn về hiệu số (+14) trong cuộc đua giành quyền vào bán kết. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với chủ nhà Indonesia trong trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng A.

Theo điều lệ giải, ba đội đầu 3 bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Với 6 điểm và hiệu số 14/10, hy vọng đi tiếp của đội U17 Việt Nam là rất cao. Ở bảng B, Lào và Myanmar tạm dẫn đầu bảng với cùng 4 điểm. Theo sau là Thái Lan 3 điểm, Philippines 0 điểm. Tại bảng C, Australia đang có 6 điểm tạm dẫn đầu, theo sau lần lượt là Campuchia 4 điểm, Singapore 1 điểm, Brunei 0 điểm.

ĐOÀN NHẬT