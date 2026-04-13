U17 Việt Nam thắng đậm ở trận ra quân giải Đông Nam Á 2026

Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đã được khởi tranh từ ngày 11-4, nhưng bảng A mới thi đấu lượt trận đầu tiên vào ngày 13-4. Đội tuyển U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia ở trận ra quân và giành chiến thắng thuyết phục 4-0.

Xác định tầm quan trọng của trận đấu này trong mục tiêu tranh suất vào vòng tiếp theo, U17 Việt Nam sớm tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Các chân sút Việt Nam liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong đó Văn Đương có hai pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không chuyển thành bàn thắng.

Đến phút 12, từ quả phạt góc bên cánh phải, Sỹ Bách đã tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Bàn thắng sớm giúp đội tuyển càng chơi hưng phấn, liên tục tổ chức các đợt tấn công đa dạng. Phút 17, Sỹ Bách có thêm một tình huống thoát xuống nguy hiểm nhưng chưa thể dứt điểm thành công trong thế đối mặt.

Sự vượt trội của U17 Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 27. Từ pha phối hợp ăn ý, Quý Vương chuyền ngược để Trọng Nhân bỏ bóng thông minh, tạo điều kiện cho Sỹ Bách tung cú dứt điểm trực diện nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, U17 Việt Nam có thêm bàn thắng thứ ba ở phút 38, khi Văn Dương dứt điểm chính xác sau đường căng ngang thuận lợi của Quý Vương, đưa đội nhà dẫn trước 3-0.

Dẫn cách biệt 3 bàn, U17 Việt Nam thi đấu thoải mái hơn ở hiệp đấu còn lại. Malaysia nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng đều bị hậu vệ đội tuyển U17 Việt Nam hoặc thủ mơn Xuân Hòa xuất sắc cản phá.

Sau những phút chịu sức ép, U17 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 56, từ đường chuyền của Anh Hào, Mạnh Cường dứt điểm nhanh trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Từ giữa hiệp 2, HLV Roland chỉ đạo giảm tốc độ trận đấu khi khoảng cách tỷ số an toàn cùng thế trận được vận hành chắc chắn. Việc giảm nhịp độ trận đấu cũng một phần thi đấu dưới thời tiết nắng nóng nên ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ.

Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia, tái lập kết quả tương tự như tại vòng loại U17 châu Á 2026.

QUỐC CƯỜNG