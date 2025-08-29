Thắng Indonesia, U16 nữ Việt Nam đoạt huy chương đồng Đông Nam Á

Chiều 29-8, U16 nữ Việt Nam đã vượt qua chủ nhà Indonesia trong trận tranh hạng ba tại Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính, qua đó khép lại hành trình bằng tấm huy chương đồng.

U16 nữ Việt Nam đoạt huy chương đồng tại Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025. ẢNH: VFF

Bước vào trận đấu, HLV Okiyama thực hiện nhiều thay đổi chiến thuật đáng chú ý. Nguyễn Thị Linh Chi được kéo về đá tiền vệ, phối hợp với hậu vệ Ngô Hải Yến và trung vệ Trương Thị Thảo Nguyên ở cánh trái. Trên hàng công, Trịnh Yến Nhi lần đầu đá chính, dẫn dắt lối chơi tấn công của U16 nữ Việt Nam.

Tinh thần quyết tâm giúp các cô gái áo đỏ nhập cuộc đầy tự tin. Chỉ sau 3 phút, Ngọc Ánh bất ngờ lên tham gia tấn công và ghi bàn mở tỷ số 1-0, tạo lợi thế sớm cho U16 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút 15, Nafeeza tận dụng ưu thế thể lực để gỡ hòa 1-1 cho U16 Indonesia. Thế trận giằng co được duy trì đến hết hiệp một.

Sang hiệp hai, U16 nữ Việt Nam tung thêm nhiều cầu thủ tấn công như Minh Ánh, Hà Yến Nhi, Lê Thị Hồng Thái và Nguyễn Thị Ngọc Anh nhằm tìm bàn thắng quyết định. Dù vậy, hàng thủ kiên cố của đội chủ nhà khiến trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu.

U16 nữ Việt Nam có trải nghiệm quý giá ở sân chơi khu vực. ẢNH: VFF

Trong màn “đấu súng” căng thẳng, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để giành chiến thắng 7-6, qua đó đoạt hạng ba chung cuộc.

Trước trận đấu, HLV Akira Okiyama nhấn mạnh toàn đội đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu qua các trận đấu trước, đặc biệt là bản lĩnh thi đấu trên sân khách. Ông chia sẻ: “Trận đấu với Indonesia là cơ hội để các cầu thủ thể hiện quyết tâm giành huy chương. Đội chủ nhà chuẩn bị rất tốt cả về thể lực lẫn tinh thần, vì vậy chúng tôi phải nhập cuộc với sự tập trung cao nhất”.

Tấm huy chương đồng lần này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của thầy trò HLV Okiyama mà còn là bước đệm quan trọng cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 30-8, nghỉ 3 ngày dịp Quốc khánh 2-9 trước khi hội quân trở lại, chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Đức hướng tới vòng loại U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tháng 10 tại Bình Dương.

Tin liên quan U16 nữ Việt Nam vào bán kết Giải Đông Nam Á 2025

HƯƠNG NGUYỄN