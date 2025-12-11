Bóng đá trong nước

Thắng Eastern 9-0 nhưng Nam Định vẫn chia tay đấu trường châu Á

Các cầu thủ Nam Định đã khép lại vòng đấu bảng AFC Champions League Two 2025-2026 bằng chiến thắng cách biệt 9-0 trước Eastern. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam vẫn bị loại do thua Ratchaburi đúng 1 bàn thắng.

Trận thua 0-2 tại Thái Lan trước Ratchaburi mới đây thực sự tai hại cho các cầu thủ Nam Định khi họ không còn quyền tự quyết. Dù trận cuối gặp đối thủ yếu là Eastern trên sân Thiên Trường nhưng để đi tiếp vào vòng knock-out, Nam Định phải thắng với tỷ số cách biệt, đồng thời hy vọng Gamba Osaka thắng Ratchaburi…

Đội bóng thành Nam đã nỗ lực giành chiến thắng trước Eastern với tỷ số 9-0 với các bàn thắng của Kevin Phạm Ba (2’, 4’), Hoàng Anh (9’), Romulo (18’, 19’), Brenner (41’, 60’, 63’).

Nam Định vốn tự đẩy mình vào thế bất lợi khi để thua Ratchaburi 0-2 ở vòng đấu trước

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Ratchaburi thua 0-2 trước Gamba Osaka vốn chắc chắn đứng đầu bảng. Kết quả 2 trận khiến đôi bên có cùng 9 điểm và hiệu số +7. Tuy nhiên, Ratchaburi đi tiếp nhờ hơn về chỉ số bàn thắng (15 bàn so với 14 bàn). Bàn còn lại do cầu thủ CLB Eastern phản lưới nhà.

Nam Định đã khép lại đấu trường châu Á mùa bóng 2025-2026 khi dừng chân ở vòng bảng. Họ chỉ còn 2 mặt trận tranh tài là Cúp C1 Đông Nam Á và V-League.

