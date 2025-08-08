Ter Stegen bình thản khi bị Barcelona tước băng đội trưởng

Barcelona đã đưa ra thông báo vào thứ Năm xác nhận rằng họ đã tạm thời tước băng đội trưởng đội một của thủ thành Marc-Andre ter Stegen, do anh phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật từ CLB vì từ chối ký vào báo cáo y tế quan trọng.

Ter Stegen đã đến thăm cơ sở tập luyện của Barca vào thứ Năm, vài giờ trước khi CLB thông báo về việc tước băng đội trưởng của anh. Trong chuyến thăm, anh đã gặp bác sĩ Ricard Pruna nhưng không nhận được bất kỳ thông tin trực tiếp nào từ HLV Hansi Flick, Giám đôc thể thao Deco hay Chủ tịch Joan Laporta về quyết định này.

Tuy nhiên, theo Cadena SER, bất chấp diễn biến này thì Ter Stegen vẫn hoàn toàn cam kết với Barca. Việc bị tước băng đội trưởng không khiến Ter Stegen sốc, và cũng không làm thay đổi ý định của thủ thành 33 tuổi người Đức. Anh vẫn đang hướng tới mục tiêu thời gian hồi phục từ 2 đến 3 tháng, trở lại thi đấu để cạnh tranh một suất trong đội hình xuất phát và tiếp tục đeo băng đội trưởng.

Trong khi đó, đội ngũ quản lý của cầu thủ này phủ nhận tin đồn anh thất vọng về sự xuất hiện của thủ thành tân binh Joan Garcia, tuyên bố rằng Ter Stegen rất hoan nghênh sự cạnh tranh này. Anh coi Garcia là một thủ môn tài năng và vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thủ thành khác Wojciech Szczesny, cũng như với các đồng đội.

Ngoài ra cũng đang có những bất đồng về y tế. Sau ca phẫu thuật lưng do bác sĩ Amelie Leglise thực hiện tại Pháp, Ter Stegen khẳng định thời gian hồi phục dự kiến của anh là từ 2 đến 3 tháng. Con số này trái ngược với ước tính 4 đến 5 tháng của CLB, vì lo ngại đây là tái phát chứ không phải chấn thương mới.

Ter Stegen cũng được cho là thất vọng vì Chủ tịch Joan Laporta không liên lạc với anh. Hai bên đã không hề có cuộc trò chuyện nào trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra - điều mà thủ môn này cảm thấy khó hiểu. Ter Stegen mong muốn một thông điệp rõ ràng và trực tiếp hơn là những gì anh coi là một “cuộc chiến tranh lạnh” sau lưng mình…

Sau quá nhiều rắc rối đang nảy sinh cùng lúc, thủ môn 33 tuổi này hiện đang cân nhắc việc có nên lên tiếng công khai về tình hình hay không. Trong thời gian chờ đợi, anh tiếp tục tập trung vào quá trình hồi phục, cũng như đặt mục tiêu trở lại với vai trò là một nhân tố chủ chốt của đội bóng.

Trung vệ chủ chốt Inigo Martinez sắp gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở một diễn biến khác. Trung vệ chủ chốt Inigo Martinez sắp gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở tuổi 34, có vẻ như Martinez tin rằng đã đến lúc anh rời Barca và bắt đầu chương cuối cùng của sự nghiệp. Matteo Moretto là nhà báo đầu tiên đưa tin về khả năng Martinez chuyển đến Saudi Arabia, với Al Nassr nổi lên là điểm đến tiềm năng. Sau đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận, cho biết Barca đồng ý chấm dứt hợp đồng của cầu thủ còn hợp đồng đến năm 2026 này.

Sự ra đi của Martinez sẽ giải phóng một phần quỹ lương quan trọng, cho phép Barca đăng ký những tân binh như Juan Garcia và Marcus Rashford. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc những trung vệ như Andreas Christensen và Ronald Araujo có thể sẽ không còn rời CLB nữa. Đội bóng xứ Catalan nhiều khả năng sẽ bắt đầu mùa giải mới với Pau Cubarsi và Araujo ở vị trí trung vệ.

THANH TUẤN