Ten Hag tuyên bố việc Leverkusen sa thải ông sau ba trận là “chưa từng có tiền lệ’

HLV Erik ten Hag cho biết ông cũng như cả thế giới bóng đá đều bàng hoàng khi Bayer Leverkusen vào thứ Hai vừa qua đã ra quyết định sa thải ông chỉ sau ba trận đấu chính thức đầu mùa giải mới.

Cựu HLV của Man.United được giao nhiệm vụ tái thiết Leverkusen sau sự ra đi của HLV Xabi Alonso và sau đó là rất nhiều cầu thủ chủ chốt. Ten Hag, 55 tuổi, từng Ten Hag cảnh báo rằng ông không phải là một nhà ảo thuật và sẽ mất thời gian để đưa Leverkusen trở lại phong độ như một đội bóng thực thụ. “Bạn không thể ép buộc quá trình. Điều đó là không thể. Không ai giống như Harry Potter cả”, Ten Hag nói vào tháng trước.

Nhưng mối quan hệ cộng tác này nhanh chóng đổ vỡ. Sự bất mãn thể hiện rõ khi Ten Hag đặt câu hỏi về các quyết định của CLB trên thị trường chuyển nhượng, trong khi các cầu thủ tranh cãi về việc ai sẽ được hưởng quả phạt đền trong trận đấu thứ ba, và cũng là trận đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hà Lan. “Quyết định của ban lãnh đạo Bayer Leverkusen là hoàn toàn bất ngờ. Việc chia tay một huấn luyện viên chỉ sau hai trận đấu đầu tiên của Bundesliga là điều chưa từng có tiền lệ”, Ten Hag cho biết trong một tuyên bố do công ty đại diện của ông đưa ra.

Ten Hag lập luận rằng ông cần thêm thời gian để công cuộc tái thiết diễn ra suôn sẻ. “Tôi đã bắt đầu công việc này với tất cả niềm tin và năng lượng, nhưng thật không may, ban lãnh đạo không sẵn lòng dành cho tôi thời gian và sự tin tưởng cần thiết, điều mà tôi vô cùng hối tiếc. Tôi cảm thấy mối quan hệ này chưa bao giờ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau”.

Nhiệm vụ của Ten Hag là kết hợp một loạt cầu thủ mới, sau khi các ngôi sao từ mùa giải vô địch 2023-2024 của Leverkusen như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Granit Xhaka đều rời đi. Đã có những dấu hiệu bất ổn trước mùa giải khi Ten Hag công khai phản đối việc Xhaka ra đi, nhưng Leverkusen vẫn để tiền vệ này gia nhập Sunderland. Trận giao hữu đầu tiên của Ten Hag vào tháng 7 là trận thua 1-5 trước đội trẻ của CLB Brazil Flamengo, một kết quả gây sốc ngay cả khi đó không phải là một trận đấu chính thức.

Leverkusen đã bị Hoffenheim đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà trong trận ra mắt Bundesliga của Ten Hag - đó cũng là trận đấu sân nhà duy nhất của ông - sau đó lại phung phí lợi thế dẫn trước hai bàn để để Werder Bremen với 10 người cầm hòa 3-3 vào thứ Bảy. Trận đấu chính thức khác của Ten Hag là chiến thắng 4-0 tại Cúp Quốc gia Đức trước một đội bóng đang chơi ở giải hạng tư.

Levekusen vẫn chưa hé lộ người kế nhiệm Ten Hag. Trận đấu tiếp theo của đội sau kỳ nghỉ quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 12-9 trên sân nhà gặp Eintracht Frankfurt.

PHI SƠN