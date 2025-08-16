Ten Hag ra mắt thành công cùng Leverkusen

Leverkusen thắng dễ 4-0 trước đội bóng hạng tư Sonnenhof Großaspach ở vòng một Cúp Quốc gia Đức.

Patrik Schick, Alex Grimaldo, cùng hậu vệ cánh người Brazil, Arthur và cầu thủ mới ra mắt Christian Kofane đều ghi bàn cho Leverkusen. Nhưng đội của Ten Hag chỉ giành quyền kiểm soát trận đấu sau khi đội trưởng Volkan Celikwas của Großaspach bị đuổi khỏi sân ở phút 66, với hai thẻ vàng chỉ trong vài phút. Leverkusen buộc phải phòng ngự trong thời gian dài sau bàn mở tỷ số của Schick ở phút 32. Arthur ghi bàn thắng thứ 2 ngay sau khi Celikwas bị đuổi khỏi sân, và các bàn thắng còn lại đến từ sau chiếc thẻ đỏ muộn của Mert Tasdelen sau pha vào bóng thô bạo với hậu vệ Axel Tape của Leverkusen.

Ten Hag, cựu HLV của Ajax và Man.United, đã tiếp quản vị trí từ Xabi Alonso và có rất ít thời gian để làm việc với một đội hình đang trải qua những thay đổi lớn. Những cầu thủ chủ chốt như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Granit Xhaka đã rời đi, trong khi Kofane, Tape, Ernest Poku, Ibrahim Maza, Jarell Quansah và thủ môn Mark Flekken đều đã có trận ra mắt vào thứ Sáu.

Erik ten Hag đã có khởi đầu thuận lợi trên cương vị HLV trưởng Bayer Leverkusen.

“Tất nhiên là cần thời gian, bạn có thể thấy không phải mọi động thái đều hiệu quả”, Giám đốc thể thao của Leverkusen, Simon Rolfes nói về những thay đổi này. “Nhưng hôm nay chúng tôi đã thấy rằng chúng tôi có những cầu thủ trẻ thú vị. Ibrahim Maza đã chơi tốt và thể hiện được phẩm chất của mình giữa các tuyến. Và đó là lý do tại sao sẽ mất một chút thời gian, nhưng chúng tôi vẫn là một đội bóng tốt”.

Tiền đạo người Mỹ, Isaiah Young đã ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng, đưa á quân Arminia Bielefeld vào vòng hai với chiến thắng 1-0 trước Werder Bremen. Young vào sân ở phút 79 và khiến các cổ động viên nhà phát cuồng khi anh đệm bóng vào cột dọc bên trái ở phút bù giờ thứ ba. Bielefeld, khi đó đang chơi ở giải hạng ba, đã đánh bại một loạt các CLB Bundesliga - bao gồm cả Bremen - trên đường vào chung kết vào tháng 5, trước khi thua Stuttgart tỏ ra quá mạnh.

Cũng vào thứ Sáu, Union Berlin đã đánh bại đội hạng tư Gütersloh với tỷ số 5-0 trên sân khách, và đội hạng nhì Magdeburg giành chiến thắng 3-1 trước đội hạng ba Saarbrücken.

Hành trình bảo vệ danh hiệu của Stuttgart sẽ không bắt đầu cho đến cuối tháng này. Họ sẽ đối đầu với Bayern Munich tại Siêu cúp Đức vào thứ Bảy.

PHI SƠN