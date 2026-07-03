WORLD CUP 2026

Tây Ban Nha vs Áo 3-0: Cucurella 2 lần kiến tạo, Oyarzabal ghi cú đúp, Porro lập công, HLV De La Fuente giành vé vòng 1/8 World Cup

⚽ Phút 36, Pedri đột phá cánh trái, Cucurella căng ngang, Oyarzabal đệm bóng má trong 1 chạm, thủ môn Schlager chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới: Tây Ban Nha tạm dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 66', Cucurella đẩy bóng cho Baena, Baena đi thêm 1 nhịp và nỗ lực căng ngang. Tiền đạo Tottenham Porro bật cao đánh đầu hiểm hóc, Tây Ban Nha đào sâu cách biệt tỷ số 2-0:

⚽ Phút 89, Tây Ban Nha phản công nhanh. Cucurella đón bóng cánh trái và kiến tạo đẹp mắt, Oyarzabal di chuyển thông minh và đệm bóng 1 chạm, lần 2 hạ thủ môn Schlager hoàn thành cú đúp. Tây Banh Nha vùi dập Áo 3-0:

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Bàn thắng: Oyarzabal 36', 89', Porro 66'

MINH BẢO (tổng hợp)

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