Tây Ban Nha vs Áo 3-0: Cucurella 2 lần kiến tạo, Oyarzabal ghi cú đúp, Porro lập công, HLV De La Fuente giành vé vòng 1/8 World Cup

⚽ Phút 36, Pedri đột phá cánh trái, Cucurella căng ngang, Oyarzabal đệm bóng má trong 1 chạm, thủ môn Schlager chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới: Tây Ban Nha tạm dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 66', Cucurella đẩy bóng cho Baena, Baena đi thêm 1 nhịp và nỗ lực căng ngang. Tiền đạo Tottenham Porro bật cao đánh đầu hiểm hóc, Tây Ban Nha đào sâu cách biệt tỷ số 2-0:

⚽ Phút 89, Tây Ban Nha phản công nhanh. Cucurella đón bóng cánh trái và kiến tạo đẹp mắt, Oyarzabal di chuyển thông minh và đệm bóng 1 chạm, lần 2 hạ thủ môn Schlager hoàn thành cú đúp. Tây Banh Nha vùi dập Áo 3-0:

Video này được cung cấp và lưu trữ từ máy chủ của bên thứ 3 (VTV). Chúng tôi không lưu trữ hoặc tải lên tài liệu này.

⚽ Bàn thắng: Oyarzabal 36', 89', Porro 66'

MINH BẢO (tổng hợp)