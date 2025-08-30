Tây Ban Nha mạnh mẽ khi chào đón Rodri và Carvajal trở lại

Rodri (phải) và Dani Carvajal trở lại đội tuyển Tây Ban Nha sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đã triệu tập những trụ cột này vào đội hình của mình vào thứ Sáu cho các trận đấu tại Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4 và 7-9, khi nhà vô địch châu Âu khởi đầu nỗ lực tìm kiếm một suất tham dự World Cup 2026. Rodri đã ngồi ngoài gần như toàn bộ mùa giải trước sau khi bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải vào tháng 9 năm ngoái. Sau đó, anh lại dính chấn thương, được cho là ở háng, tại FIFA Club World Cup vào mùa hè. HLV Pep Guaridola của Man.City hiện đang thận trọng đưa ngôi sao 29 tuổi trở lại đội hình. Rodri đã vắng mặt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh của Man.City, chiến thắng 4-0 trước Wolves, và vào sân từ ghế dự bị trong trận thua 0-2 trước Tottenham cuối tuần trước.

Trong khi đó Carvajal, 33 tuổi, bị rách dây chằng chéo trước ở đầu gối phải vào tháng 10 năm ngoái. Hậu vệ phải kỳ cựu này đã trở lại Real Madrid vào tháng 7 và có trận ra sân đầu tiên kể từ khi trở lại vào cuối tuần trước trong chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo tại vòng 2 La Liga mùa giải mới.

“Điều quan trọng là họ đã trở lại”, HLV De la Fuente phát biểu. “Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của họ, và họ đóng góp rất nhiều cho chúng tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi đưa họ vào vì đây là một giai đoạn mới và họ sẽ đóng góp rất nhiều. Chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia. Chúng tôi đang có một chiến dịch vòng loại rất khó khăn và muốn củng cố tinh thần gia đình ngay từ đầu. Cả hai đều đang tập luyện và thi đấu tốt. Họ hiểu rõ vai trò của mình. Điều đó không có nghĩa là nếu họ đến thì chắc chắn sẽ được ra sân, nhưng điều tôi chắc chắn là cả hai đều rất quan trọng”.

HLV De la Fuente cũng đã triệu tập Jesus Rodriguez, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi đã gia nhập Como của Cesc Fabregas vào mùa hè này từ Real Betis. Thủ môn mới của Barcelona, ​​Joan Garcia và hậu vệ trái Alejandro Balde không có tên trong danh sách 26 cầu thủ.

Tây Ban Nha, đội vô địch Euro 2024, sẽ đến làm khách tại Bulgaria vào thứ Năm, trước khi có chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-9.

THANH TUẤN