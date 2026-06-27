Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng H

Trận đấu mang tính chất phân định ngôi đầu của bảng H đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về các nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ sai lầm trong cản phá bóng của thủ môn đội Uruguay.

Tình huống sai lầm của thủ môn Muslera dẫn đến bàn thua của đội Uruguay.

Như lệ thường, Tây Ban Nha vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn và áp đảo về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương là không cao trước hàng thủ được tổ chức tốt của Uruguay. Trước khí thế đang lên và chất lượng đội hình của Tây Ban Nha, các cầu thủ Uruguay đã chủ động lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự.

Cơ hội đầu tiên cho Tây Ban Nha ở phút thứ 2 khi Yamal có đường chọc khe tinh tế cho Mikel Oyarzabal dứt điểm, nhưng một hậu vệ Uruguay kịp cản phá.

Sức ép dồn dập của Tây Nha Nha cuối cùng cũng nhận được thành quả ở phút 42. Từ những nỗ lực trong tranh chấp bóng ở biên phải, Llorente thực hiện đường chuyền vào trung lộ để Alex Baena thực hiện cú xoay người sút bóng đánh bại thủ môn Muslera. Cú sút của Baena không quá nguy hiểm nhưng có tính bất ngờ, thủ môn đội Uruguay giật mình nên xử lý không tốt ở tình huống này.

Pha bóng phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ của Canobbio ở phút bù giờ

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha vẫn là đội giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lối chơi thiên về sự an toàn khi Uruguay dâng cao tìm bàn gỡ. Thậm chí đội bóng đến từ Nam Mỹ có không ít tình huống vào bóng khá rắn. Phút 76, Yamal được cho rời sân để thay thế bằng Torres. Một phần do tài năng trẻ của Tây Ban Nha xuống sức khi hoạt động với cường độ cao trước đó.

Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Torres suýt tạo dấu ấn ở phút 86 khi có cú sút bóng “liếm” xà ngang của Uruguay, lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Những nỗ lực của Uruguay như bị nhấn chìm bởi tấm thẻ đỏ dành cho Canobbio ở phút 90+5. Thắng trận này Tây Ban Nha giành ngôi đầu bảng, trong khi Uruguay bất ngờ bị loại.

QUỐC CƯỜNG