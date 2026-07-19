Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận chiến “thể lực” với Argentina

Rodri (trái) chơi rất hay kể từ vòng knock-out World Cup 2026.

Rodri, người từng đoạt Quả bóng vàng 2024, đã tỏa sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm của Tây Ban Nha trong suốt World Cup, cho biết anh dự đoán trận chung kết sẽ khác với bất kỳ trận đấu nào khác mà nhà vô địch châu Âu từng trải qua. Tiền vệ 30 tuổi nói trong một cuộc họp báo ở Manhattan (Mỹ): “Tôi nghĩ trận đấu Chủ nhật sẽ khá khác biệt. Nó sẽ là một trận đấu thể lực, và chúng tôi phải chuẩn bị. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi biết cách chơi những trận đấu khác nhau tùy thuộc vào thời điểm. Chúng tôi là một đội bóng rất hoàn chỉnh, và đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây”.

Khi được hỏi liệu anh có dự đoán Argentina sẽ sử dụng chiến thuật “khiêu khích” hay không, Rodri trả lời: “Vâng, đó là một phần của bóng đá. Chúng ta sẽ xem trận đấu diễn ra như thế nào. Tôi thích nghĩ rằng Argentina là một đội tuyển quốc gia luôn cống hiến hết mình, và họ không đi theo con đường đó. Nhưng nếu chúng ta rơi vào giai đoạn như vậy của trận đấu, rõ ràng chúng ta phải bỏ qua điều đó và cố gắng chơi theo lối chơi của mình, để không rơi vào những tình huống khiêu khích”.

Trong khi đó, đội trưởng người Tây Ban Nha ca ngợi người đồng nghiệp Lionel Messi là “cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”, Nhưng cảnh báo rằng Argentina không chỉ là đội bóng một người: “Những gì Messi có ý nghĩa với tư cách là một cầu thủ và với Argentina là điều không thể diễn tả bằng lời. Rõ ràng, đối với tôi, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhưng Argentina còn hơn cả Messi. Họ đã chứng minh rằng họ là một đội bóng rất hoàn chỉnh với những cầu thủ hàng đầu. Tất nhiên, chúng ta cần phải để ý đến Leo, nhưng còn nhiều cầu thủ khác nữa”.

Đội tuyển Argentina đã lọt vào chung kết sau một hành trình đầy thăng trầm ở vòng loại trực tiếp, bao gồm cả trận thắng Cape Verde trong hiệp phụ và những chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập và đội tuyển Anh. Rodri tin rằng những kết quả đó cho thấy sức mạnh tinh thần của Argentina: “Điều đó nói lên rất nhiều về tinh thần cạnh tranh cao độ của họ với tư cách là một đội tuyển quốc gia. Họ có khả năng vượt qua khó khăn và chúng tôi luôn cân nhắc điều đó. Chúng tôi biết họ là kiểu đội bóng như thế nào.Chúng tôi sẽ cố gắng làm tổn thương họ theo cách mà chúng tôi có thể”.

Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết hôm Chủ nhật bằng cách gây sốc khi đánh bại đội bóng được đánh giá cao nhất giải đấu là Pháp ở bán kết, vô hiệu hóa hàng công được đánh giá cao của Les Bleus và áp đảo hoàn toàn hàng tiền vệ của Pháp. Rodri cho biết mặc dù màn trình diễn đó là “một trong những màn trình diễn hay nhất” mà La Roja hiện tại từng thể hiện, họ sẽ cần phải đạt đến những tầm cao mới để đánh bại Argentina: “Tôi nghĩ chúng ta phải nâng cao trình độ vì họ là nhà vô địch. Và tôi thực sự tự tin rằng chúng ta có thể làm được”.

LINH SƠN