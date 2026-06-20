Tân HLV của Tunisia “không phải phù thủy”

HLV mới của Tunisia, Herve Renard tuyên bố chỉ có sự chăm chỉ và đoàn kết mới có thể cứu vãn cơ hội tại World Cup của họ, đồng thời nói thêm: “Tôi không phải phù thủy”.

HLV mới của Tunisia, Herve Renard

Nhà cầm quân người Pháp 57 tuổi này được bổ nhiệm vào tuần này, sau khi Sabri Lamouchi bị sa thải sau trận thua thảm hại 1-5 trước Thụy Điển hôm Chủ nhật - là HLV đầu tiên trong lịch sử World Cup bị sa thải chỉ sau một trận đấu. Renard có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia, nhưng ông chỉ có 3 ngày làm việc với đội bóng mới, và họ sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn trước một đội tuyển Nhật Bản tài năng tại Monterrey (Mexico) ngày 21-6.

Renard được mệnh danh là “phù thủy” hay “ảo thuật gia” vì sự thành công lâu dài trong sự nghiệp và tài năng chiến thuật. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Saudi Arabia giành chiến thắng 2-1 trước Argentina, đội sau đó lên ngôi vô địch, tại World Cup 2022. Khi được hỏi về tình thế khó khăn của Tunisia, nơi đang cần ông ấy làm điều gì đó đặc biệt, Renard nói: “Chúng ta phải chơi một trận đấu tập thể hoàn hảo vào ngày mai. Tôi đã gặp một tập thể cởi mở, quyết tâm, đầy tinh thần, họ muốn trả thù… Đối với trận đấu ngày mai, sự quyết tâm là điều thiết yếu. Nói thì dễ. Tôi nghe nói người ta gọi tôi là phù thủy. Tôi không phải phù thủy”.

Trái ngược với khởi đầu ác mộng của Tunisia tại giải đấu, Nhật Bản đã thể hiện đẳng cấp của mình khi cầm hòa Hà Lan 2-2 ở bảng F. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu thận trọng cảnh báo đại diện châu Á cần cảnh giác với Tunisia đang hưng phấn và bị tổn thương trong trận đấu mang tính bước ngoặt tại World Cup: “Họ sẽ có động lực rất lớn để nỗ lực hết mình nhằm tiến vào vòng tiếp theo. Tôi tin rằng họ sẽ chiến đấu với chúng tôi với tinh thần đó và chúng tôi sẽ không thụ động. Để giành chiến thắng, chúng ta cần có ý chí mạnh mẽ hơn họ”.

Moriyasu tin rằng đồng nghiệp Renard giàu kinh nghiệm sẽ giúp Tunisia sẵn sàng cho trận đấu: “Ông ấy sẽ phát huy hết khả năng của các cầu thủ. HLV mới chắc chắn sẽ thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết cho các cầu thủ. Tôi chắc chắn rằng niềm đam mê của ông Renard thể hiện rõ trong những bài phát biểu trước đội bóng”.

Tunisia đối đầu Nhật Bản trở nên đặc biệt khi đây là trận đấu thứ 1000 trong lịch sử World Cup, Moriyasu cho biết đây là một vinh dự và ông muốn các học trò của mình thể hiện hết khả năng: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời, xứng đáng với trận đấu thứ 1000 của World Cup”.

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