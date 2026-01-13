Tân HLV Chelsea quả quyết Arsenal không phải là "đội bóng chỉ giỏi đá phạt"

HLV Liam Rosenior nói rằng đối thủ của Chelsea ở bán kết Cúp Liên đoàn, Arsenal không chỉ giỏi đá phạt, đồng thời phản bác những lời chỉ trích phiến diện về lối chơi của Pháo thủ.

Tân HLV Liam Rosenior của Chelsea

Chelsea sẽ tiếp đón Pháo thủ tại Stamford Bridge vào thứ Tư trong trận lượt đi vòng bán kết, với Newcastle United gặp Manchester City ở trận bán kết còn lại. Chelsea đã vượt qua 4 trong 6 lần gặp Arsenal trước đó tại Cúp Liên đoàn Anh, và đây sẽ là lần thứ 3 hai đội gặp nhau ở bán kết giải đấu này. Mỗi đội thắng 1 trận, Chelsea vô địch mùa 1997-98 và Pháo thủ thắng mùa 2017-18.

Đội bóng của Rosenior đối mặt với nhiệm vụ khó khăn chỉ sau một tuần ông nắm quyền, khi Arsenal đang dẫn đầu Premier League với 6 điểm cách biệt, và phần lớn thành công gần đây của Pháo thủ đến từ các tình huống đá phạt. Arsenal có đến 12 bàn thắng từ các tình huống cố định, không tính phạt đền, là con số cao nhất tại Premier League mùa này – ngang bằng với Leeds United và Chelsea.

Leeds là đội duy nhất tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn Arsenal từ các tình huống cố định (10.1 so với 10.0), với 26.9% xG của Pháo thủ đến từ những tình huống này.

Nhưng Rosenior khẳng định Chelsea không thể chỉ tập trung vào việc ngăn chặn các pha đá phạt của Arsenal, nói rằng: "Tôi không biết ai gọi họ là ‘FC đá phạt’. Chắc chắn là tôi không gọi như vậy. Arsenal giỏi mọi thứ. Họ là một đội bóng tốt. Bạn phải quản lý 1% của mình để trở thành một đội bóng tốt nhất có thể, để giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau nhất có thể".

"Tôi tôn trọng họ, và tôi nghĩ họ cũng sẽ tôn trọng Chelsea vì chúng tôi cũng là một đội bóng tốt. Họ là một đội bóng rất giỏi khi không có bóng. Họ có một ý tưởng thực sự, thực sự rõ ràng về cách họ muốn chơi với bóng. Và trên hết, họ rất có tổ chức với những pha xử lý bóng cố định tốt. Đó là điều bạn cần nếu muốn thành công".

88 cú sút từ các tình huống cố định của Arsenal là nhiều thứ tư trong số các đội bóng ở Premier League mùa này, nhưng xét về tỷ lệ phần trăm tổng số cú sút (30%), Pháo thủ là đội ít phụ thuộc vào các tình huống cố định (đứng vị trí thứ 8 trong bảng thống kê). Manchester City là đội ít phụ thuộc nhất, chỉ có 20,6% số cú sút đến từ các tình huống cố định, trong khi Burnley phụ thuộc nhiều nhất vào các tình huống cố định, tạo ra 41,2% số cú sút theo cách đó.

"Chúng tôi đã làm việc về mặt chiến thuật chống Arsenal kể từ khi tôi đến CLB," Rosenior tiếp tục. "Chúng tôi đã xem tất cả các trận đấu của họ, phân tích mọi khía cạnh trong lối chơi của họ, bao gồm cả các tình huống cố định, mà họ rất giỏi. Có rất nhiều thứ bạn có thể tác động đến". "Chúng tôi bàn về hệ thống và chiến thuật, nhưng sau hai ngày ở đây, tôi thấy thái độ thi đấu trước Charlton thực sự rất đáng khen, về mặt năng lượng, cường độ pressing, khả năng thắng các pha tranh chấp... bạn sẽ cần điều đó khi đối đầu với một đội bóng rất, rất mạnh".

HOÀNG HÀ