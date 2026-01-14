Tân binh Semenyo tiếp tục ghi bàn, Man.City tạo lợi thế trước Newcastle

Cầu thủ tấn công vừa gia nhập Man.City, Antoine Semenyo đã không lãng phí bất kỳ thời gian nào khi anh ghi bàn thắng trong trận ra sân thứ 2 liên tiếp, lần này giúp đội bóng của Pep Guardiola tiến gần trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle vào thứ Ba.

Tân binh Antoine Semenyo mở tỷ số giúp Man.City thắng 2-0 tại Newcastle vào thứ Ba.

Semenyo gia nhập Man.City từ Bournemouth với giá 64 triệu bảng vào cuối tuần trước, đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 53 trong trận lượt đi bán kết tại St James’ Park, và cầu thủ dự bị Rayan Cherki ghi bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ. Trước đó, cầu thủ tấn công 26 tuổi người Ghana cũng đã ghi bàn trong trận ra mắt của mình trong chiến thắng 10-1 trước Exeter ở FA Cup chỉ hơn 1 ngày sau khi anh gia nhập đội bóng mới. “Toàn bộ môi trường ở đây thật hoàn hảo”, Semenyo chia sẻ. “Mọi người đều tự tin và muốn đạt được điều tốt nhất. Tôi vừa mới đến và họ đã giúp tôi tự tin hơn, khiến tôi cảm thấy được chào đón”.

Mọi chuyện có thể còn tốt hơn nữa đối với tuyển thủ Ghana, khi bàn thắng bằng cú đánh gót tuyệt đẹp của anh bị từ chối vì lỗi việt vị sít sao. Semenyo đang cho thấy mình là một bản hợp đồng sáng suốt cho Man.City sau khi khẳng định vị thế là một trong những tài năng hàng đầu của Premier League trong màu áo Bournemouth. Anh đã ghi 10 bàn cho đội bóng này mùa giải này. “Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một người tốt, điều đó rất hữu ích, phù hợp với đội bóng”, đội trưởng Man.City, Bernardo Silva nói với ITV Sport. “Cậu ấy là một người tuyệt vời, luôn muốn chơi bóng tập thể, muốn giúp đỡ đồng đội, muốn vui vẻ và chúng tôi rất hài lòng với khởi đầu của cậu ấy”.

Semenyo đã bổ sung thêm một khía cạnh mới cho hàng công của Man.City khi HLV Guardiola đặt mục tiêu giành 4 danh hiệu mùa này. Cúp Liên đoàn có thể là danh hiệu đầu tiên trong số đó, khi Man.City đang tạo lợi thế lớn trước đương kim vô địch Newcastle, với cách biệt 2 bàn trước trận lượt về vào tháng tới tại sân Etihad. Man.City đã 8 lần vô địch Cúp Liên đoàn, trong đó Guardiola nâng cao chiếc cúp này 4 lần kể từ khi tiếp quản CLB - nhưng lần cuối cùng Man.City vô địch là vào năm 2021.

HLV Pep Guardiola đã có thể tin rằng Semenyo là một sự bổ sung đúng đắn.

Việc Man.City tham vọng giành 4 danh hiệu mùa này diễn ra sau một mùa giải tồi tệ, khi họ trắng tay lần đầu tiên sau 8 năm. Đoàn quân của Guardiola hiện đang xếp thứ 2 tại Premier League, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Cựu vô địch 2023 cũng đang có vị trí tốt tại Champions League, và đã lọt vào vòng 4 FA Cup.

Ngược lại, kết quả thua cách biệt ngay trên sân nhà đã khiến Newcastle phải đối mặt với thử thách cực kỳ khó khăn để giữ vững chiếc cúp mà họ đã giành được năm ngoái, chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu lớn trong nước. Đội bóng của HLV Eddie Howe đã có những cơ hội của riêng mình, với Yoane Wissa và Bruno Guimaraes đều sút bóng trúng khung thành chỉ trong vài giây ở hiệp 2...

Trận bán kết Cúp Liên đoàn còn lại sẽ chứng kiến ​​Chelsea tiếp đón đối thủ cùng thành phố Arsenal ở trận lượt đi vào thứ Tư.

VIỆT TÙNG