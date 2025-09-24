Tân binh kỷ lục Isak ghi bàn đưa Liverpool vào vòng 4 Cúp Liên đoàn

Alexander Isak, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh, đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Liverpool. Tuy nhiên, dù là ở đấu trường hạng 3 quốc nội, “thói quen” ghi bàn thắng muộn một lần nữa đã cứu nhà vô địch Anh tránh được thảm họa bị loại.

Tiền đạo có giá kỷ lục 125 triệu bảng Alexander Isak đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Liverpool.

Liverpool đã dẫn trước nhờ bàn thắng đầu tiên của tân binh Isak, sau từ khi anh chuyển đến từ Newcastle với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Nhưng Southampton - đội xếp thứ 19 tại Championship - đã gỡ hòa ở phút 76 nhờ công của Shea Charles. Khi những suy nghĩ đang hướng đến loạt sút luân lưu, Liverpool đã có thêm một lần được cứu thua ở những phút cuối - ghi bàn thắng quyết định trong 10 phút cuối, lần thứ 6 trong mùa giải này.

Đó là khi một tiền đạo tân binh khác Hugo Ekitike đã ghi bàn từ cự ly gần ở phút 85, ấn định chiến thắng 2-1 tại Anfield. “Đây không phải là màn trình diễn tốt nhất, điều mà bạn có thể mong đợi nếu phải thi đấu với một đội bóng hoàn toàn mới”, HLV Arne Slot, người đã thực hiện 11 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Everton hôm thứ Bảy, nhận định.

Nhà cầm quân người Hà Lan thậm chí còn có lý do thất vọng hơn khi Ekitike bị đuổi khỏi sân sau khi ăn mừng bàn thắng muộn. Cầu thủ người Pháp cởi áo ăn mừng bàn thắng thứ 5 sau 8 trận cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh từ khi gia nhập từ Eintracht Frankfurt. Liverpool sau đó xác nhận tiền đạo này sẽ bị treo giò trong trận đấu Ngoại hạng Anh với Crystal Palace vào thứ Bảy. Ngoài ra, hậu vệ Giovanni Leoni của Liverpool đã phải rời sân bằng cáng sau khi có vẻ như đã tiếp đất không đúng cách trong một pha vào bóng ở cuối trận. “Tất nhiên, cậu ấy đã phải nghỉ thi đấu vì cảm thấy không ổn ngay lập tức, nhưng đây là điều chúng tôi phải đánh giá thêm”, Slot nói.

Chelsea tránh việc bị loại sớm bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân đội hạng 3 Lincoln City.

Trong khi đó, Chelsea cũng đã tránh được việc bị loại sớm bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân đội bóng hạng 3 Lincoln City, sau một cuộc lội ngược dòng trong hiệp 2. Cúp Liên đoàn mùa này đã tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Grimsby, đội hạng 4, loại Man.United ở vòng đấu trước. Và khi Rob Street đưa Lincoln vượt lên dẫn Chelsea ở phút 42, có vẻ như một cú sốc khác có thể xảy ra. Nhưng đội bóng Ngoại hạng Anh đã lội ngược dòng với bàn gỡ hòa ở phút 48 của Tyrique George, và bàn thắng quyết định của Facundo Buonanotte chỉ 2 phút sau đó.

Mặc dù Chelsea đã tránh được việc bị loại, nhưng câu chuyện lại khác đối với một CLB hàng đầu khác là Burnley, đội bóng đã bị Cardiff đánh bại 2-1 trên sân nhà. Trong khi đó, Brighton đã không gặp khó khăn như vậy khi họ đã đánh bại Barnsley 6-0, với cú hat-trick trong hiệp một của Diego Gomez - người ghi tổng cộng 4 bàn thắng.

Mặc dù chưa ghi được bàn nào tại giải Ngoại hạng Anh, Wolves vẫn đánh bại Everton 2-0. Trong khi Fulham vượt qua Cambridge 1-0. Nathan Broadhead, tân binh kỷ lục của CLB Wrexham, đã ghi hai bàn cho đội bóng xứ Wales trong chiến thắng lịch sử 2-0 trước Reading. Wrexham lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn lần đầu tiên sau 48 năm

Lễ bốc thăm vòng 4 Cúp Liên đoàn sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngay sau khi hoàn thành các trận đấu còn lại của vòng 3.

LINH SƠN