Tam sư tiến gần tới sự hoàn hảo

Đội tuyển Anh đã trải qua vòng loại World Cup một cách cực kỳ suôn sẻ, thiết lập một số kỷ lục và đang đứng trước ngưỡng cửa chạm tới một kỷ lục khác. Nếu đội bóng của HLV Thomas Tuchel đánh bại Albania trong trận quyết định cuối cùng vào Chủ Nhật và giữ sạch lưới, họ sẽ trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên thi đấu ít nhất sáu trận tại vòng loại và thắng tất cả mà không để thủng lưới.

Việc thắng tuyệt đối tất cả các trận - bất kể số bàn thua - cũng là một thành tích hiếm có. Nếu loại trừ những năm đầu của World Cup, khi các đội thường chỉ chơi một số ít trận sơ loại, mới chỉ có bốn quốc gia châu Âu hoàn thành vòng loại với thành tích toàn thắng 100%. Đức là đội cuối cùng làm được điều này trên đường tới World Cup 2018, dù sau đó họ đã bị loại sớm một cách gây sốc ở Nga. Tây Ban Nha và Hà Lan, hai đội gặp nhau trong trận chung kết năm 2010, đều đã vượt qua vòng loại cho World Cup Nam Phi một cách hoàn hảo, Tây Đức cũng làm được điều tương tự cho kỳ World Cup 1982.

Anh không phải là đội duy nhất đang đứng trước ngưỡng cửa gia nhập danh sách này - Tây Ban Nha và Na Uy cũng đã thắng tất cả các trận tại vòng loại 2026, và đội bóng của HLV Luis de la Fuente (Tây Ban Nha) thậm chí còn chưa để thủng lưới.

Vòng loại ngày càng dễ dàng với Anh

Đội tuyển Anh đã vượt qua vòng loại cho tám kỳ World Cup liên tiếp kể từ khi bỏ lỡ World Cup 1994 tại Mỹ, và việc góp mặt tại vòng chung kết ngày càng được người hâm mộ xem như một lẽ đương nhiên - nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

10 chiến dịch vòng loai World Cup gần nhất của Anh

Họ đã bỏ lỡ hai kỳ World Cup liên tiếp vào những năm 1970 và chỉ vượt qua vòng loại một cách sít sao trong những trận cầu khó khăn nhưng đáng nhớ để có vé dự các kỳ World Cup 1990, 1998 và 2002. Màn trình diễn chiến đấu của Terry Butcher trước Thụy Điển năm 1989, khi chiếc áo của ông ướt đẫm máu từ một vết thương ở đầu, và cú sút phạt trực tiếp của David Beckham ở phút bù giờ vào lưới Hy Lạp năm 2001, vẫn được nhớ đến như những khoảnh khắc huyền thoại của bóng đá Anh.

Những màn trình diễn anh hùng kiểu đó đã không còn cần thiết trong các chiến dịch gần đây, khi tỷ lệ thắng của đội tuyển tăng lên đều đặn - mặc dù việc thiếu đi sự căng thẳng khiến các trận đấu không phải lúc nào cũng hấp dẫn.

Đội tuyển Anh chưa thua một trận vòng loại World Cup nào kể từ năm 2009, khi họ bị Ucraina đánh bại với tỷ số 1-0. Trận thua đó không gây ra hậu quả lớn vì đội bóng của HLV Fabio Capello đã đảm bảo vé dự World Cup Nam Phi trước đó, dù nó đã ngăn họ hoàn thành vòng loại với 10 trận thắng trên 10 trận. Kể từ đó, đội tuyển Anh hoàn toàn thống trị, bất bại trong 38 trận vòng loại World Cup liên tiếp và chỉ không thắng trong 8 trận. Họ đã ghi 111 bàn thắng trong chuỗi trận này và chỉ để lọt lưới 10 bàn - tương đương với một bàn thua sau mỗi 342 phút.

Vua giữ sạch lưới ở châu Âu?

Các cầu thủ của HLV Tuchel có một cơ hội ở Albania vào cuối tuần này để san bằng kỷ lục châu Âu về số trận thắng liên tiếp nhiều nhất ở các trận đấu chính thức mà không để thủng lưới.

Chuỗi chín trận liên tiếp giữ sạch lưới hiện tại của Anh chỉ kém một trận so với kỷ lục do Tây Ban Nha thiết lập, chuỗi trận của họ bao gồm vòng loại Euro 2016 và hai trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu đó.

Khả năng khóa chặt đối thủ của Anh có công không nhỏ đến từ thủ môn Jordan Pickford, người đã thiết lập hai kỷ lục cho đội tuyển quốc gia trong năm nay. Ở tuổi 31, anh đã giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp cho Anh, bao gồm cả giao hữu, vượt qua kỷ lục trước đó cho một thủ môn là bảy trận - kỷ lục mà anh từng chia sẻ với huyền thoại Gordon Banks, người vô địch World Cup 1966.

Chuỗi trận hiện tại của Pickford bao gồm chín trận đấu chính thức quốc tế - một kỷ lục khác. Lần cuối cùng anh bị thủng lưới khi khoác áo Anh là vào tháng 10-2024, khi Vangelis Pavlidis ghi hai bàn giúp Hy Lạp tạo nên cú sốc, xứng đáng, chiến thắng tại Wembley ở Nations League.

Chuỗi trận ghi bàn tốt nhất trong 115 năm

Sự chắc chắn trong phòng ngự của Anh đi đôi với sức mạnh tấn công - họ đã ghi bàn trong 19 trận liên tiếp, lần đầu tiên đạt được điều này trong hơn một thế kỷ. Chuỗi trận hiện tại, trong đó Anh đã ghi tổng cộng 46 bàn thắng, bắt đầu với pha ngả người volley của Jude Bellingham ấn định tỷ số hòa trong thời gian bù giờ trước Slovakia tại Euro 2024.

Đây là chuỗi ghi bàn dài thứ ba trong lịch sử của đội tuyển Anh nam. Hai chuỗi trận hàng đầu kéo dài 52 và 32 trận vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã bị phá vỡ bởi một trận hòa 0-0 trên sân của xứ Wales vào tháng 3-1902.

Và cuối cùng, đội tuyển Anh có thể kết thúc năm 2025 với tỷ lệ thắng cao nhất trong một năm dương lịch kể từ năm 1946. "Tam sư" sẽ có được chín chiến thắng trong 10 trận nếu đánh bại Albania vào Chủ Nhật. Nếu làm được điều đó, đây sẽ chỉ là lần thứ ba Anh kết thúc một năm với tỷ lệ thắng từ 90% trở lên kể từ đầu thế kỷ 20.

Vết nhơ duy nhất trong thành tích gần như hoàn hảo của HLV Tuchel cho đến nay là trận thua sân nhà 1-3 trước Senegal trong trận giao hữu vào tháng Sáu.

