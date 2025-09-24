Tại sao Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025

Ngôi sao Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, đã được trao giải Quả Bóng Vàng danh giá dành cho nam. Dù đúng hay sai, Quả Bóng Vàng vẫn là một sự kiện lớn đối với nhiều người. Nó được coi là giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá, tất cả phụ thuộc vào ý kiến của các nhà báo được chọn từ 100 quốc gia hàng đầu theo xếp hạng FIFA. Chúng ta hãy xem xét dữ liệu của anh để hiểu lý do.

Các giải thưởng – không chỉ Quả Bóng Vàng mà còn nhiều hạng mục khác – năm nay dựa trên màn trình diễn từ ngày 1-8-2024 đến ngày 13-7-2025, khoảng thời gian bao gồm FIFA Club World Cup.

Có những màn trình diễn đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian đó. Mohamed Salah của Liverpool ghi nhiều bàn thắng và kiến tạo hơn bất kỳ ai từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu ở mọi đấu trường (57); Kylian Mbappé của Real Madrid ghi nhiều bàn thắng nhất (43); Lamine Yamal và Raphinha đều tỏa sáng cho Barcelona vô địch La Liga; và nhiều cầu thủ từ nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain có thể được coi là xứng đáng giành Quả Bóng Vàng nam 2025.

Nhưng đêm thứ Hai, vinh dự đã thuộc về Ousmane Dembele. Nhưng anh ấy có xứng đáng không?

PSG đã giành cú ăn ba Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp và Champions League mùa 2024-25. Họ nâng cao chiếc cúp C1/Champions League đầu tiên trong lịch sử bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter ở chung kết, trước khi cũng lọt vào chung kết Club World Cup.

Dembele là trung tâm của thành công đó, ghi 33 bàn và kiến tạo 13 lần ở mọi đấu trường. Trong số các cầu thủ từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ Mbappé (36) và Robert Lewandowski (35) ghi nhiều bàn không penalty hơn con số 32 của anh.

Sự tham gia bàn thắng của Ousmane Dembele mùa 2024-25

Cầu thủ 28 tuổi thực tế có khởi đầu khá yên ắng. Anh chỉ ghi 5 bàn trong 18 trận trước ngày 15-12-2024, dù tổng cộng 8 bàn và 5 kiến tạo đến cuối năm vẫn nhiều sự tham gia bàn thắng hơn bất kỳ đồng đội PSG nào. Khi năm 2024 chuyển sang 2025, không chỉ pháo hoa bùng nổ; Dembele cũng vậy.

Từ ngày 1-1 đến chung kết Champions League, anh ghi 25 bàn và kiến tạo 8 lần trong 29 trận ở mọi đấu trường. Trong số các cầu thủ từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu, không ai có nhiều sự tham gia bàn thắng như con số 33 của anh, trong khi chỉ Mbappé ghi nhiều bàn hơn trong khoảng thời gian đó (29 bàn).

Anh ghi bàn ở mỗi sáu trận đầu năm 2025, bao gồm hai hat-trick liên tiếp trong cùng tuần trước Stuttgart ở Champions League và Brest ở Ligue 1. Anh chọc thủng lưới 24 lần trong 20 trận đầu năm 2025 với phong độ phi thường.

xG của Ousmane Dembele trong 20 trận đầu năm 2025

Phong độ ghi bàn đó cuối cùng cũng giảm sút; anh chỉ ghi một bàn trong 10 trận cuối mùa. Tuy nhiên, Dembele vẫn là phần không thể thiếu trong đội hình Luis Enrique, với 6 kiến tạo trong 10 trận đó, bao gồm hai ở chung kết Champions League. Điều đó khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên kiến tạo hai bàn ở chung kết cúp châu Âu kể từ Marcelo của Real Madrid năm 2018.

Anh đóng vai trò lớn trong thành công Champions League của PSG. 14 sự tham gia bàn thắng (8 bàn, 6 kiến tạo) không chỉ nhiều hơn 5 so với bất kỳ đồng đội nào, mà còn là kỷ lục của một cầu thủ cho đội Pháp ở chiến dịch UCL. Dembele cũng tạo ra số cơ hội nhiều nhất giải đấu (38) cùng với Raphinha.

Cơ hội tạo ra của Ousmane Dembele ở UCL 2024-25

Dù vậy, anh chỉ ghi hai trong 14 bàn của PSG từ vòng 16 đội. Tuy nhiên, chúng là những bàn thắng quyết định ở các trận sân khách trước Liverpool và Arsenal. Dembele chỉ chơi bốn lần ở Club World Cup do chấn thương nhưng vẫn ghi hai bàn và một kiến tạo khi PSG về nhì trước Chelsea tại Mỹ. Dĩ nhiên, anh cũng ảnh hưởng lớn khi PSG dễ dàng vô địch Ligue 1 lần nữa. 27 sự tham gia bàn thắng của Dembele (21 bàn, 7 kiến tạo) là nhiều nhất Ligue 1 mùa 2024-25, trong khi 20 bàn không penalty nhiều hơn ít nhất sáu bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác.

Đây là mùa giải gây ngạc nhiên cho Dembele, không chỉ vì số liệu, mà vì chúng cao hơn hẳn các năm trước. 46 sự tham gia bàn thắng mùa 2024-25 gấp đôi kỷ lục trước đó (22 mùa 2018-19 cho Barcelona), trong khi 33 bàn nhiều hơn ít nhất 19 so với trước (14 mùa 2018-19). Anh chỉ ghi sáu bàn trong 42 trận mùa 2023-24, nên chuỗi bàn thắng này hoàn toàn bất ngờ.

Không chỉ bàn thắng tạo nên tầm vóc Dembele giành Quả Bóng Vàn. Dù chơi hơn nửa thời gian (56%) ở vị trí tiền đạo lạ lẫm, anh so sánh thuận lợi với các tiền đạo khác từ năm giải hàng đầu châu Âu mùa 2024-25 ở nhiều khía cạnh.

Radar cầu thủ Ousmane Dembele 2024-25

Để đào sâu số liệu, ở mọi đấu trường trên cơ sở mỗi 90 phút (tối thiểu 1.000 phút chơi), Dembele dẫn đầu các tiền đạo từ năm giải hàng đầu châu Âu về bàn không penalty (1.07) và cú sút (5.3), thứ 14 về dẫn bóng tiến bộ (10.3), thứ 15 về chạm bóng (65.5) và thứ 7 về chạm bóng vòng cấm đối phương (8.8).

Anh cũng tham gia sâu vào lối chơi tấn công tổng thể của PSG, dù họ có nhiều tài năng ở hàng công. 9.6 sự tham gia chuỗi tấn công mỗi 90 phút ở Ligue 1 mùa trước là nhiều nhất bất kỳ cầu thủ nào ở năm giải hàng đầu châu Âu (sự tham gia chuỗi tấn công bao gồm cú sút, cơ hội tạo ra và tham gia xây dựng dẫn đến cú sút).

Dembele cũng là cầu thủ ảnh hưởng nhất Champions League, với 10.4 sự tham gia chuỗi tấn công mỗi 90 phút nhiều hơn bất kỳ ai (tối thiểu 500 phút).

Làm cầu thủ hay nhất đội bóng hay nhất thường đủ để giành Quả Bóng Vàng, nhưng cũng công bằng khi nói thành công của PSG dựa trên nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt. Cũng sẽ có những người tranh luận rằng Dembele thậm chí không phải cầu thủ hay nhất PSG. Achraf Hakimi, Vitinha và Fabián Ruiz xuất sắc suốt chiến dịch, trong khi Désiré Doué tỏa sáng ở giai đoạn sau Champions League, đặc biệt ghi hai bàn ở chung kết.

Mùa trước, huấn luyện viên PSG Luis Enrique nói: “Hồi nhỏ khi tôi chơi PlayStation, Dembele là loại cầu thủ bạn sẽ chọn khi cần ai đó thay đổi trận đấu”. Một số màn trình diễn của Dembele mùa trước quả thực giống như xem trò chơi máy tính, nhưng thành tựu của anh ấy cảm giác thực tế như bất cứ điều gì với tư cách là người thắng Quả Bóng Vàng 2025.

LONG KHANG