Tài năng Việt Nam săn huy chương Olympic trẻ

Với 10 VĐV tham dự 7 môn tại Olympic trẻ 2026 Dakar (Senegal) ra quân từ ngày 1-11, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương, trong đó vật bãi biển và wushu được kỳ vọng tạo đột phá nhờ những gương mặt từng đăng quang ở các giải trẻ thế giới.

Hai mũi nhọn tranh huy chương

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ Dakar 2026 với 18 thành viên, gồm 10 VĐV. Dù lực lượng khá mỏng, mục tiêu được xác định rõ ràng là phấn đấu có huy chương, thay vì chỉ dừng ở việc tích lũy kinh nghiệm. Ngành thể thao không giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng hay màu huy chương, nhưng những thành tích quốc tế gần đây mang đến cơ sở để kỳ vọng vào kết quả tích cực.

Trong số các tuyển thủ góp mặt tại Senegal, Lò Thị Hồng được xem là một trong những niềm hy vọng sáng giá nhất. Nữ đô vật trẻ từng giành HCV hạng 45kg tại Giải vô địch vật bãi biển trẻ thế giới 2026, đồng thời đăng quang ở giải trẻ châu Á. Hai danh hiệu lớn trong cùng năm khẳng định khả năng cạnh tranh của Hồng trước các đối thủ quốc tế cùng lứa tuổi.

Thành tích ấy giúp Lò Thị Hồng có cơ sở hướng tới nhóm tranh chấp huy chương tại Dakar, thậm chí nuôi hy vọng cạnh tranh HCV nếu duy trì được phong độ cao nhất. Tuy nhiên, vật bãi biển là môn đấu có tính đối kháng trực tiếp, kết quả chịu ảnh hưởng lớn từ đối thủ, bốc thăm và khả năng xử lý tình huống. Chỉ một sai sót cũng có thể khiến lợi thế biến mất.

Nhà vô địch trong nước Lò Thị Hồng có triển vọng huy chương ở Olympic trẻ.

Bên cạnh Lò Thị Hồng, hai đồng đội Phạm Văn Dương và Hà Lý Quý Bảo cũng được kỳ vọng tiến sâu. Nếu các đô vật Việt Nam phát huy tốt sở trường, đây có thể là môn đóng góp huy chương quan trọng cho đoàn.

Mũi nhọn đáng chú ý khác là Nguyễn Khắc Lê Hoàng ở môn wushu. Võ sĩ trẻ từng giành HCV tại Giải vô địch thái cực quyền trẻ thế giới 2026 tổ chức ở Bulgaria. Danh hiệu này cho thấy trình độ kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu quốc tế của Lê Hoàng, tạo nền tảng để anh hướng tới thành tích cao tại Olympic trẻ.

Đặc biệt, wushu lần đầu tiên có mặt trong chương trình thi đấu chính thức của đại hội. Đây là cơ hội đáng giá với thể thao Việt Nam, vốn có truyền thống giành thành tích quốc tế ở môn võ này. Dù vậy, cuộc cạnh tranh huy chương vẫn rất khó lường, bởi chất lượng bài biểu diễn, độ chính xác kỹ thuật và sự ổn định tâm lý đều ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chấm điểm.

Với thành tích từng vô địch trẻ thế giới, Lê Hoàng được chờ đợi có thể cạnh tranh vị trí trong nhóm dẫn đầu. Cùng với Lò Thị Hồng, anh là gương mặt được gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất trong nhiệm vụ tìm kiếm huy chương cho đoàn Việt Nam.

Kỳ vọng đột phá từ những tài năng trẻ

Ngoài hai môn trọng điểm, bơi lội cũng nhận được sự quan tâm với Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy. Trong đó, Thúy Hiền từng giành HCĐ SEA Games 2023 khi mới 14 tuổi, sau đó tiếp tục tiến bộ qua các giải đấu quốc tế.

Tuy nhiên, cạnh tranh huy chương ở môn bơi tại Olympic trẻ là thử thách rất lớn. Khoảng cách thành tích giữa các kình ngư hàng đầu thế giới thường được tính bằng những phần trăm giây. Vì vậy, mục tiêu phù hợp với hai đại diện Việt Nam là cải thiện thông số cá nhân, vượt qua vòng loại và nỗ lực giành quyền góp mặt ở các vòng đấu sâu hơn. Nếu đạt thành tích vượt kỳ vọng, đó sẽ là bước tiến đáng ghi nhận.

Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền có thể cạnh tranh huy chương trẻ thế giới.

Ở các môn còn lại, Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp) và Đồng Thị Hường (điền kinh) cũng có cơ hội thể hiện năng lực. Dù chưa được đánh giá cao trong cuộc đua huy chương, các tuyển thủ vẫn có thể tạo bất ngờ nếu đạt phong độ tốt nhất.

Olympic trẻ từng mang đến nhiều dấu ấn cho thể thao Việt Nam. Tại kỳ đại hội năm 2018 ở Buenos Aires (Argentina), đoàn Việt Nam giành 2 HCV và 1 HCB, trong đó hai chức vô địch thuộc về Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi và Ngô Sơn Đỉnh ở môn cử tạ. Thành tích ấy tạo động lực cho thế hệ hiện tại, đồng thời đặt ra thách thức duy trì khả năng cạnh tranh tại sân chơi trẻ lớn nhất thế giới.

Tại Dakar, mục tiêu huy chương của Việt Nam tập trung chủ yếu vào vật bãi biển và wushu. Nếu những VĐV chủ lực thi đấu đúng năng lực, khả năng giành từ 1 đến 2 huy chương có thể được xem là kịch bản tích cực, dù đây chỉ là nhận định chuyên môn, không phải chỉ tiêu chính thức.

Với lực lượng 10 VĐV, cơ hội tranh chấp huy chương không trải rộng, nhưng các gương mặt như Lò Thị Hồng và Nguyễn Khắc Lê Hoàng đủ sức mang đến hy vọng. Thành công tại Dakar sẽ vừa khẳng định hiệu quả đào tạo trẻ, vừa tạo động lực cho hành trình phát triển lực lượng kế cận hướng tới ASIAD và Olympic trong những năm tới.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU