Sức mạnh của tuyển Tây Ban Nha ngày càng “khủng khiếp”

“Tập thể này đang ngày càng tiến bộ, và tôi là người đầu tiên cảm thấy bất ngờ”, HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente phát biểu sau khi hủy diệt chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 tại vòng loại World Cup 2026 vào Chủ nhật.

Tây Ban Nha hủy diệt chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 tại vòng loại World Cup 2026.

Tiền vệ Mikel Merino có một đêm thi đấu bùng nổ khi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Một tiền vệ khác là Pedri cũng lập cú đúp, trong khi Ferran Torres cũng ghi bàn cho nhà đương kim vô địch châu Âu trong màn trình diễn bùng nổ tại Konya - ghi chiến thắng lớn thứ 2 của Tây Ban Nha trên sân khách tại vòng loại World Cup. Nhà vô địch châu Âu duy trì phong độ 100%, đưa ra tuyên bố mạnh mẽ khác sau khi mở màn chiến dịch với chiến thắng 3-0 trên sân Bulgaria vào thứ Năm tuần trước.

Nổi bật nhất đêm qua chắc chắn là cái tên Merino. Chất lượng các pha lập công của ngôi sao Arsenal thật đáng kinh ngạc - bàn thắng đầu tiên đến từ một pha phối hợp đồng đội tuyệt vời, bàn thắng thứ hai đến từ một pha dứt điểm có kiểm soát từ đường kiến ​​tạo của Pedri. Anh hoàn tất cú ăn ba với một cú sút xoáy vào góc cao khung thành.

“Tôi rất hài lòng với tất cả mọi thứ, với chiến thắng, giành được sáu điểm sau sáu trận, thi đấu một cách thuyết phục và ghi được ba bàn thắng, đây là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tôi”, Merino chia sẻ. “Đó là một khía cạnh tôi đã và đang cải thiện, tiến bộ từng bước, điều quan trọng đối với các tiền vệ là ghi bàn và giúp đỡ đội bóng. Từ năm ngoái, tôi đã chơi ở những vị trí cao hơn. Tôi rất hạnh phúc. Các đồng đội của tôi đang ký vào bóng, đã có rất nhiều trò đùa, họ biết việc tôi ghi một hat-trick là không bình thường”.

Tiền vệ Mikel Merino có một đêm bùng nổ khi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Chiến thắng lẽ ra đã có thể thuyết phục hơn nữa nếu không có một số pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Ugurcan Cakir của Thổ Nhĩ Kỳ, người đã phải rất vất vả trong suốt trận đấu, bao gồm các nỗ lực ngăn cản 2 ngôi sao tấn công Nico Williams và Lamine Yamal ghi bàn. Pedri, người ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo, đánh giá: “Đó là một trận đấu hoàn hảo. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có được sự quyết liệt cần thiết. Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn, họ sẽ gây áp lực lên chúng tôi, chúng tôi phải chơi mạnh mẽ ngay từ đầu, và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi sau đó đã vượt trội. Tôi hài lòng với chiến thắng này, và vui mừng khi được giúp đội bóng bằng cách ghi bàn, nhưng đó chỉ là thứ yếu”.

Điểm trừ duy nhất trong màn trình diễn của Tây Ban Nha đêm qua là việc Nico Williams phải rời sân do chấn thương đùi. Tây Ban Nha dẫn đầu Bảng E với sáu điểm sau hai trận (đều trên sân khách trước 2 đối thủ chính của mình), ghi 9 bàn và không để thủng lưới. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu La Roja giành trọn 6 điểm khi chơi trên sân nhà ở loạt trận quốc tế tiếp theo, với Georgia ngày 11-10 và Bulgaria ngày 14-10. “Tôi tự hào về những cầu thủ này, về đội tuyển quốc gia này, về cách chúng tôi đại diện cho đất nước”, HLV đội tuyển Tây Ban Nha, De la Fuente hài lòng.

THANH TUẤN