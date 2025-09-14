Sức hút của các “tượng đài”

Trong tuần qua, Giải vô địch Cầu lông quốc tế - Vietnam Open 2025, sân chơi lớn nhất trong năm của cầu lông Việt Nam, đã khởi tranh tại TPHCM. Ở đó, sự góp mặt của các “tượng đài” như: Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh… không chỉ đem đến sức hút cho giải, mà còn tạo nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Giá trị lan tỏa

TPHCM những ngày tháng 9 với những cơn mưa lớn kéo dài, cũng không thể cản bước người hâm mộ đến Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành) theo dõi và cổ vũ cho các tuyển thủ Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Cầu lông quốc tế - Vietnam Open 2025. Ít có giải cầu lông nào mà khán giả đã lấp đầy khán phòng ngay từ vòng loại, nhất là khi có trận đấu diễn ra từ 13 giờ một ngày giữa tuần.

Chị Châu Nguyệt Ánh (ngụ phường Hòa Hưng) cho biết: "Sau khi hoàn thành lớp học vào buổi sáng, tôi đến Nhà thi đấu Nguyễn Du vào buổi trưa để được xem thần tượng của mình - anh Nguyễn Tiến Minh tham gia thi đấu. Trong làng cầu lông Việt Nam, anh chính là một minh chứng sống động cho đam mê, nghị lực và tình yêu với bộ môn. Có thể với nhiều người, anh không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng với những người hâm mộ, sự xuất hiện của anh tại giải truyền cảm hứng rất lớn, kiên trì và nỗ lực vì đam mê, một đức tính tốt để thế hệ trẻ như tôi noi theo".

Anh Phùng Huy Hoàng (ngụ phường Bàn Cờ) chia sẻ: "Tôi đến đây để cổ vũ cho tất cả vận động viên (VĐV) Việt Nam thi đấu, nhất là Nguyễn Thùy Linh. Hành trình để giành lấy ngôi vô địch thứ 4 liên tiếp thật sự không hề dễ dàng với Linh. Nhưng tôi tin, với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả tại sân, cùng sự nỗ lực của chính bản thân Linh sẽ là động lực để em giành lấy vinh quang".

Các "hảo thủ" như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Hải Đăng... bước ra sân đấu, như một minh chứng sống động cho việc sống hết mình vì niềm đam mê, quyết tâm khổ luyện để thành tài. Đã nhiều năm qua, tay vợt sinh năm 1983 Nguyễn Tiến Minh phải tham dự Vietnam Open từ vòng loại.

Ở tuổi 42, khi nhiều người đã giải nghệ từ lâu, nhưng khát khao cống hiến của Tiến Minh vẫn chưa hề nguội lạnh. Anh vẫn bền bỉ ra sân thi đấu vì màu cờ sắc áo và để... phục vụ khán giả. Đồng hành với anh là vợ anh - Vũ Thị Trang cũng đã 33 tuổi, tay vợt nữ từng là số 1 Việt Nam trong làng cầu lông nữ một thời gian dài, cũng giữ cho mình niềm đam mê mãnh liệt, dù không còn ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp.

Và việc vợ chồng Tiến Minh và Vũ Thị Trang tham dự giải Vietnam Open 2025 từ vòng loại không đơn thuần là chuyện thắng - thua, mà hình ảnh họ cùng tập luyện và thi đấu đã trở thành động lực để thế hệ kế cận theo dõi và học hỏi.

Tài năng và xinh xắn nên Nguyễn Thùy Linh có rất đông người hâm mộ. Thành tích 3 lần liên tiếp vô địch Vietnam Open của Thùy Linh có đóng góp không nhỏ từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ nước nhà. Điều này đã giúp Thùy Linh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để chạm đến vinh quang. Đương nhiên, áp lực đi kèm cũng là thử thách lớn. Đối thủ của Thùy Linh tại các trận đấu không chỉ là những tay vợt trẻ trong khu vực mà còn đến từ các nền cầu lông phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc hay Ấn Độ. Chính sự cạnh tranh khốc liệt này sẽ thử thách bản lĩnh của Thùy Linh, đồng thời mang đến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn.

Phía sau VĐV Nguyễn Hải Đăng là sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sức hút khó thay thế

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Vietnam Open 2025, khẳng định: “Tiến Minh, Vũ Thị Trang hay Thùy Linh đều là những gương mặt tiêu biểu của cầu lông Việt Nam. Việc họ tham dự Vietnam Open 2025 đã cho thấy sự bền bỉ và góp phần mang lại sức hút cho giải. Họ là những minh chứng cho quan điểm: thể thao không chỉ là cuộc đua về thành tích, mà còn là hành trình dài hơi của niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc".

Ở thời điểm mà thể thao Việt Nam chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao xu hướng pickleball, thì cầu lông - bộ môn đã gắn bó sâu sắc với nhiều thế hệ, vẫn giữ vững vị thế và sức hút mãnh liệt trong lòng người hâm mộ. Minh chứng rõ nét cho điều này chính là sự hào hứng và quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu với giải Vietnam Open 2025 ngay tại Nhà thi đấu Nguyễn Du hay trên các trang mạng xã hội. Không khí sôi động, sự cuồng nhiệt của khán giả, những màn trình diễn xuất sắc của các VĐV đã tạo nên một bức tranh thể thao đầy màu sắc và cảm hứng.

Được biết đến là cựu VĐV cầu lông của đội tuyển quốc gia, hiện nay đang là huấn luyện viên (HLV) cầu lông cấp độ quốc tế, cũng như là HLV - trọng tài bộ môn pickleball, anh Huỳnh Trí Thịnh cho rằng, dù là cầu lông hay pickleball thì đều có điểm hấp dẫn và cái hay riêng. Tất nhiên nếu nhìn vào thực tế hiện nay, nhiều người đã thay đổi từ chơi cầu lông sang pickleball, nhưng đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi người. Đơn cử như việc kinh doanh đồng thời sân pickleball và cầu lông ở Trung tâm thể thao Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) do anh Trí Thịnh đang quản lý, số lượng người chơi ở 2 môn không có sự chênh lệch.

Pickleball với luật chơi đơn giản, dễ tiếp cận và không đòi hỏi quá nhiều thể lực, đã nhanh chóng chinh phục được một bộ phận lớn công chúng. Sự linh hoạt và tính cộng đồng cao của bộ môn này đã tạo nên những làn sóng hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên, sự phát triển của pickleball không hề làm lu mờ đi vị thế của cầu lông. Ngược lại, nó còn càng làm nổi bật lên những điểm mạnh riêng biệt và sức hấp dẫn độc đáo của môn thể thao vợt này.

NGUYỄN ANH