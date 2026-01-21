Sự phục hưng Liverpool có thể phụ thuộc vào chuyến làm khách ở Marseille

Liverpool đang bất bại 12 trận, nhưng chuỗi trận ấy không đủ thuyết phục. Họ đã để mất điểm bốn lần trước ba đội mới lên hạng kể từ đầu tháng 12 – một nghịch lý khó che giấu khi đội bóng vẫn đang được ca ngợi là “ổn định”. Những chuỗi bất bại hiếm khi khiến CĐV la ó, nhưng Anfield cuối tuần qua lại khác. Liverpool bất bại, song không còn sắc bén. Nếu đạt mốc 13 trận không thua tại Stade Vélodrome, đó mới thực sự là tín hiệu cho thấy HLV Arne Slot đang tìm được hướng đi đúng.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1980-81, Liverpool không thắng trong cả ba trận sân nhà trước các đội mới thăng hạng (hòa cả ba). Thậm chí, họ đã hòa tới sáu trong chín trận gần nhất ở Premier League, nhiều bằng cả 36 trận trước đó. Lần gần nhất Liverpool hòa bốn trận liên tiếp ở giải đấu này là tháng 1-2008 – một thống kê nói lên sự chững lại của “cuộc phục hưng” Slot từng khởi động mạnh mẽ hồi đầu mùa.

Thế nhưng, ở châu Âu, câu chuyện lại khác. Chiến thắng 1-0 trước Inter Milan nhờ quả phạt đền muộn của Dominik Szoboszlai đã giúp Liverpool duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh suất vào thẳng vòng 1/8. Họ hiện có 12 điểm, ngang với Inter, Real Madrid và Atlético Madrid, nhưng đứng thứ chín do kém hiệu số. Cuộc chiến tại Stade Vélodrome vì vậy mang tính bản lề – Liverpool cần một chiến thắng để chen chân vào top 8.

Bởi lúc này, dư luận vẫn nghi ngờ: cuộc phục hưng của Slot liệu đang chững lại? Sau kỳ chuyển nhượng kỷ lục, câu hỏi là ông có thể hòa nhập những tân binh thành hệ thống mới, hay Liverpool đang bị cuốn vào quán tính cũ? Trước mắt, một kết quả tốt ở Marseille có thể giúp họ lọt top 8 châu Âu và giải phóng lịch thi đấu tháng 2. Nhưng cảnh báo vẫn hiện rõ: Liverpool mùa này dễ tổn thương trước các đội trung bình khá. Thất bại nặng nề 1-4 trước PSV từng khiến Slot phải điều chỉnh – thậm chí để Mohamed Salah dự bị.

Kể từ đó, họ giữ sạch lưới năm lần trong 12 trận, nổi bật là tại San Siro và Emirates. Nhưng bốn trận hòa gần nhất ở Premier League khiến chuỗi bất bại trở nên nhạt nhòa. Những trận “phải thắng” giờ thường chỉ mang về 1 điểm. Từ đầu tháng 12, Liverpool mới ghi 15 bàn ở giải quốc nội – ít hơn tám đội khác. Salah sắp trở lại có thể là cứu cánh, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro phòng ngự. Những nỗ lực điều chỉnh nhân sự, như giao quyền đá phạt đền cho Szoboszlai, vẫn chỉ là biện pháp tạm thời.

Chuyến đi Marseille vì thế có thể trở thành bước ngoặt. Phong cách tấn công hỗn loạn của đội bóng do cựu HLV Brighton, De Zerbi dẫn dắt, cộng với bầu không khí dữ dội ở Stade Vélodrome, hứa hẹn thử thách bản lĩnh của Slot. Liverpool từng gục ngã ở những sân đấu như vậy, như thất bại tại Istanbul hồi đầu mùa. Tuy vậy, Liverpool từng đánh bại PSG ngay tại Parc des Princes mùa trước, nhờ tài năng của Alisson. Lần trở lại nước Pháp này, họ cần tái lập sự kiên định đó. Bởi nếu vượt qua Marseille và nâng chuỗi bất bại lên 13 trận, Slot có thể tìm lại niềm tin rằng hành trình phục hưng chưa hề dừng lại.

Nhưng Marseille cũng đang sống trong mơ với cơ hội giành vé trực tiếp của riêng mình, chỉ kém Liverpool ba điểm. Đội bóng của Roberto De Zerbi đã thắng hai trận liên tiếp ở Champions League – thành tích họ chưa từng đạt được kể từ năm 2010. Họ cũng vừa chấm dứt chuỗi 12 trận không thắng trước các đội Anh bằng chiến thắng 2-1 trước Newcastle, và nếu hạ Liverpool, đó sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 2003-04 Marseille đánh bại hai CLB Premier League trong cùng một chiến dịch châu Âu.

Pierre-Emerick Aubameyang là điểm sáng lớn nhất. Với ba bàn thắng và bốn kiến tạo, anh là cầu thủ có đóng góp nhiều thứ hai tại Champions League mùa này (sau Mbappé). Tính trên bình diện châu Âu, Aubameyang đã ghi 13 bàn cho Marseille – chỉ kém huyền thoại Jean-Pierre Papin (23). Dù vậy, tiền đạo người Gabon lại có thành tích nghèo nàn trước Liverpool: chỉ thắng 3/13 lần đối đầu và ghi đúng 3 bàn.

Lịch sử đối đầu cũng gợi nhắc nhiều điều. Marseille đã thua cả ba trận gần nhất gặp Liverpool ở Champions League (mùa 2008-09), nhưng ngược lại, Liverpool chỉ thắng một trong sáu chuyến làm khách gần nhất trước các đội Pháp. Trận thắng đó – 1-0 trước PSG hồi tháng 3-2025 – có thể là niềm khích lệ duy nhất trước khi họ bước vào “chảo lửa” Vélodrome.

Các chuyên gia dự đoán một trận đấu cân não. Theo Opta, Liverpool có 48,4% khả năng thắng, Marseille 27,5%, còn lại 24,1% là hòa. Nhưng khả năng chia điểm lại khá thấp, bởi cả hai đội đều đang nắm giữ hai chuỗi “không hòa” dài nhất trong lịch sử Champions League: Marseille 30 trận, Liverpool 27 trận. Nghĩa là, một bên sẽ phải gục ngã.

HỒ VIỆT