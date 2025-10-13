Sự hồi sinh của Rashford tại Barcelona - “Anh ấy đang mang lại niềm vui cho chúng tôi”

“Cậu ấy thật phi thường. Rashford vẫn còn nhiều tiềm năng chưa bộc lộ hết”. Đó là lời nhận xét của HLV Hansi Flick hồi tháng 9, trước khi Marcus Rashford trở lại nước Anh để dự trận Champions League đầu tiên trong màu áo Barcelona.

Niềm tin của HLV người Đức dường như đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Rashford. Tiền đạo người Anh lập cú đúp, giúp Barca giành chiến thắng 2-1 trên sân St James’ Park của Newcastle. Đó là khoảnh khắc đột phá mà Rashford chờ đợi từ khi anh gia nhập đội bóng xứ Catalan hồi tháng 7 – bản hợp đồng cho mượn từ Manchester United vốn gây ra không ít hoài nghi.

Liệu Rashford sẽ được trao cơ hội thật sự ở Barca? Liệu anh có chiếm được niềm tin của Flick, và xa hơn là một bản hợp đồng dài hạn? Giờ đây, khi mùa giải tạm dừng cho đợt tập trung ĐTQG thứ hai, Rashford đã ra sân 10 trận cho Barcelona – và những dấu hiệu ban đầu rất đáng khích lệ.

Niềm tin đang trở lại

Không chỉ là các con số thống kê, Rashford đang dần chiếm được cảm tình của người hâm mộ xứ Catalan. Một số người cho rằng còn quá sớm để đánh giá, nhưng nhiều người khác đã gọi anh là “món quà bất ngờ dễ chịu”. “Có thể thấy rõ rằng từng chút một, cậu ấy đang lấy lại sự tự tin,” Alejandro – một CĐV lâu năm của Barca – chia sẻ. “Rashford mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Cậu ấy khao khát thành công, và vì thế toàn đội lẫn người hâm mộ đều ủng hộ cậu ấy.”

Một CĐV khác, Pablo, nhận định Rashford hoàn toàn có thể “vượt qua những kỳ vọng ban đầu mà nhiều người dành cho anh ấy”.

Rashford ra mắt La Liga hôm 16-8 trong chiến thắng 3-0 trước Mallorca. Khi ấy, kỳ vọng không cao. Anh đến Barcelona sau khi đánh mất vị trí tại Manchester United, chỉ được xem là “phương án thứ ba” cho hàng công mà Barca cần bổ sung chiều sâu. Trước đó, đội bóng của Flick đã thất bại trong việc chiêu mộ Nico Williams (Athletic Bilbao) và Luis Díaz (Liverpool), nên mới chuyển hướng sang Rashford – khi đó đã 27 tuổi.

Những trận đầu tiên của Rashford tại La Liga không mấy ấn tượng. Báo chí Tây Ban Nha gọi anh là “a fuego lento” – “ngọn lửa cháy chậm”, ám chỉ cầu thủ chỉ chơi tốt ở loạt trận giao hữu, nhưng mờ nhạt khi bước vào những trận đấu thực sự. Thế rồi, bàn thắng cho tuyển Anh trong trận thắng Serbia 5-0 ở vòng loại World Cup tháng 9 đã mở đầu chuỗi phong độ tích cực hơn nhiều.

Tác động ngày càng lớn

Chấn thương của Lamine Yamal, Raphinha và Lewandowski vô tình mở ra cơ hội cho Rashford. Anh được Flick tin tưởng xếp đá chính liên tiếp, và nhanh chóng chứng minh tầm ảnh hưởng của mình.

Rashford được đá chính 6/7 trận gần nhất. Trận duy nhất anh ngồi dự bị – gặp Getafe – là vì đến muộn 2 phút trong buổi họp đội buổi sáng, khiến Flick phải áp dụng kỷ luật nghiêm khắc. Dẫu vậy, anh vẫn vào sân từ hiệp hai và chơi trọn 45 phút còn lại. Ngoại trừ trận đó, Rashford đều góp dấu giày vào bàn thắng trong mọi trận đấu gần đây – hoặc ghi bàn, hoặc kiến tạo.

Từ pha kiến tạo đầu tiên trước Valencia, cú đúp vào lưới Newcastle, đến các đường chuyền thành bàn trước Oviedo, Real Sociedad (La Liga) và Paris Saint-Germain (Champions League), Rashford đã liên tục ghi dấu ấn. Trận đấu trước kỳ nghỉ FIFA Days, anh ghi bàn đầu tiên tại La Liga – dù chỉ là bàn danh dự trong thất bại 1-4 trước Sevilla.

Đáng chú ý, hai pha kiến tạo của Rashford đến từ những tình huống phạt góc – điểm yếu cố hữu của Barca nhiều mùa qua. Truyền thông Tây Ban Nha ca ngợi: “Nhờ những quả tạt chính xác của Rashford, Barca đã có một thứ vũ khí mới ở các pha bóng cố định”. HLV Flick cũng dành lời khen đặc biệt sau trận thắng Newcastle: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có tài năng lớn và khả năng dứt điểm đáng kinh ngạc. Với tiền đạo, bàn thắng là nguồn sống, và tôi thực sự vui cho cậu ấy. Ngay từ đầu mùa, tôi và Deco đã nói rằng Barca cần một cầu thủ như Rashford.”

Hiệu quả vượt trội và tương lai gợi mở

Tính đến nay, Rashford là cầu thủ có số lần góp công vào bàn thắng nhiều nhất Barcelona trên mọi đấu trường – 3 bàn và 4 kiến tạo. Ferran Torres có 5 bàn và 1 kiến tạo, Lamine Yamal có 2 bàn và 3 kiến tạo nhưng đã bỏ lỡ bốn trận vì chấn thương. Rashford dẫn đầu đội bóng về số cú sút (27), số cú sút trúng đích (11) và số lần chạm bóng trong vòng cấm (69). Anh cũng đứng thứ hai về số cơ hội tạo ra (18), chỉ sau Pedri (24).

Trang chủ Barcelona hồi đầu tháng 10 đã đăng bài ca ngợi Rashford: “Những con số đáng kinh ngạc cho một tân binh. Anh ấy đến Barcelona với quyết tâm để lại dấu ấn – và rõ ràng, anh ấy đang làm được điều đó”. Trung bình, cứ 88 phút Rashford lại góp phần vào một bàn thắng – đứng thứ 5 ở La Liga, chỉ sau Mbappé, Julián Álvarez, Vinícius Jr và Álvaro García.

Rashford gia nhập Barcelona với khát vọng viết lại chương mới cho sự nghiệp thăng trầm của mình. CLB có điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu euro vào năm 2026, nhưng giám đốc thể thao Deco cho biết “mọi quyết định sẽ chỉ được bàn đến sau”. “Còn quá sớm để nói về tương lai, điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với cậu ấy,” Deco chia sẻ.

Một nguồn tin khác trong CLB bổ sung: “Mọi người đều vui mừng với Rashford – từ Deco, Flick đến các đồng đội. Marcus cũng hạnh phúc với Barca, với thành phố, và với tập thể này. Nếu anh ấy tiếp tục phát triển như hiện tại, việc ký hợp đồng dài hạn là hoàn toàn khả thi. Nhưng mùa giải mới chỉ bắt đầu”. Phía trước Rashford và Barcelona là chuỗi trận đầy thử thách: derby với Girona, hai lượt Champions League gặp Olympiacos và Club Brugge, cùng trận El Clásico trên sân Bernabéu. Sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Sevilla, Flick dự kiến sẽ có những điều chỉnh chiến thuật. Với Rashford, đó là cơ hội để chứng minh sự đa năng và củng cố vị trí của mình.

Anh từng nói ngay khi đặt chân đến Camp Nou rằng “Barcelona khiến tôi cảm thấy như ở nhà”. Giờ đây, trách nhiệm của Rashford là biến cảm giác đó thành sự thật – bằng phong độ, khát vọng và niềm vui mà anh đang mang lại cho đội bóng xứ Catalan.

LONG KHANG