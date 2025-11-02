Spalletti ra mắt Juventus thành công, Patrick Vieira mất việc tại Genoa

Juventus chỉ mất 85 giây để ghi bàn thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Luciano Spalletti, giúp nhà cầm quân kỳ cựu này tận hưởng chiến thắng ra mắt chỉ 2 ngày lên thay thế Igor Tudor - người đã bị sa thải sau chuỗi 8 trận không thắng.

HLV Luciano Spalletti khởi đầu thành công khi giúp Juventus thắng 2-1 tại Cremonese.

Filip Kostic đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 của mình bằng pha lập công nhanh như chớp, sau đường chuyền đánh gót của Lois Openda ngay ở phút thứ 2. Andrea Cambiaso ghi thêm một bàn cho Juventus vào giữa hiệp 2, trước khi cựu tiền đạo Leicester, Jamie Vardy ghi bàn an ủi cho chủ nhà Cremonese ở phút 83. Thắng 2-1, Juventus tạm vươn lên vị trí thứ 5 và ngang bằng điểm với 2 CLB thành Milan, khi cả 2 đều thi đấu vào Chủ nhật.

HLV Spalletti phát biểu trong buổi thuyết trình hôm thứ Sáu rằng ông tin rằng mình có thể biến Juventus thành một ứng cử viên vô địch, và thực tế là Bianconeri hiện chỉ còn kém 4 điểm so với đội đầu bảng Napoli. Spalletti, cựu HLV của Napoli và đội tuyển Italy, đã bất ngờ sử dụng Teun Koopmeiners ở vị trí hậu vệ trong sơ đồ 3-5-2. Tuyển thủ Hà Lan thường chơi ở vị trí tiền vệ. “Điều này nhằm mục đích truyền tải thông điệp: Chúng tôi không phòng ngự. Chúng tôi muốn chơi bóng”, Spalletti nói sau chiến thắng ra mắt.

Trong khi đó, Napoli lại cậy nhờ vào chuyên gia cứu phạt đền Vanja Milinkovic-Savic để giành kết quả hòa 0-0 trước đội khách Como. Giữa hiệp một, Milinkovic-Savic đã phạm lỗi với Alvaro Morata khi tiền đạo của Como lao vào khung thành. Sau đó, thủ môn 28 tuổi người Serbia này đã lao sang trái cản phá cú sút phạt đền của Morata - đây là lần thứ 6 anh cản phá thành công trong 10 quả phạt đền gần nhất phải đối mặt.

Chuyên gia cứu phạt đền Vanja Milinkovic-Savic giúp Napoli hòa 0-0 trước đội khách Como.

Sau khi mất Kevin De Bruyne vì chấn thương dài hạn, Napoli đã có sự trở lại của Rasmus Hojlund sau một vấn đề về thể lực, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội. Với pha trượt chân mới nhất, Napoli vẫn bất bại trên sân nhà trong gần một năm - kể từ khi bị Lazio đánh bại vào tháng 12 năm ngoái. Nhà đương kim vô địch vẫn vươn lên đầu bảng dẫn trước 1 điểm so với AS Roma, đội sẽ làm khách trên sân của AC Milan vào Chủ nhật. Trong khi Como của HLV Cesc Fabregas đã tụt xuống vị trí thứ 6.

Ở các diễn biến khác. Udinese đã đánh bại Atalanta với tỷ số 1-0, qua đó khiến đội bóng vùng Bergamo phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Nicolo Zaniolo đã ghi bàn trước giờ nghỉ giải lao, là pha lập công thứ 3 của anh trong 4 trận, giúp Udinese vươn lên vị trí thứ 8. Trong khi, sau khi hòa 5 trận trước đó, chuỗi trận không thắng của Atalanta đã kéo dài lên con số 6, và đã tụt xuống vị trí thứ 11.

Nhiệm kỳ của HLV Patrick Vieira tại Genoa kết thúc khi CLB không thắng trong 9 vòng đấu và đứng cuối bảng xếp hạng Serie A. Trong khi Genoa chỉ thông báo rằng Vieira “không còn là huấn luyện viên đội một”, tờ Gazzetta dello Sport cho biết ông đã từ chức. Roberto Murgita và Domenico Criscito được bổ nhiệm làm đồng HLV tạm quyền cho trận đấu hôm thứ Hai với Sassuolo.

Patrick Vieira, cựu tiền vệ từng vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp, được bổ nhiệm vào một năm trước để thay thế Alberto Gilardino bị sa thải tại Genoa. Ông đã dẫn dắt Genoa cán đích ở vị trí thứ 13 mùa trước, và được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Tuy nhiên, cựu sao Arsenal đã phải trả giá khi Genoa đã thua 6 trong 9 trận đấu mùa này. Đây là lần thay đổi HLV thứ 2 tại Serie A trong tuần này, sau khi Luciano Spalletti thay thế Igor Tudor bị sa thải tại Juventus.

PHI SƠN