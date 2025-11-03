Leao và Maignan quyết định chiến thắng của AC Milan trước AS Roma

Rafael Leao chưa từng thể hiện phong độ ổn định như thế này kể từ khi anh là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A khi dẫn dắt AC Milan đến chức vô địch cách đây 4 mùa giải. Chiến thắng 1-0 trước Roma cũng giúp Milan cân bằng điểm số với bại tướng này và Inter Milan, tất cả đều kém 1 điểm với đội đầu bảng Napoli.

Rafael Leao tiếp tục thăng hoa dẫn dắt AC Milan đánh bại AS Roma 1-0.

Phút 39, ngôi sao 26 tuổi người Bồ Đào Nha bứt tốc từ cánh trái trong một pha phản công và chuyền ngược để Strahinja Pavlovic ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Leao cũng tạo ra thêm một số cơ hội tại San Siro, đáng chú ý khiến thủ môn Mile Svilar của Roma cứu thua bằng một tay trong hiệp 2. Ngoài ra, hậu vệ Mario Hermoso của Roma cũng đã cản phá thành công cú sút của Leao ngay trên vạch vôi... Cầu thủ đã bỏ lỡ tháng đầu mùa giải vì chấn thương bắp chân nhưng đã trở lại phong độ trong khi Rossoneri không có Christian Pulisic, người hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo. Leao cũng đã ghi 2 bàn trong chiến thắng trước Fiorentina tháng trước, và hiện có 3 bàn thắng và một pha kiến ​​tạo trong 4 trận gần nhất.

Trong khi đó, thủ thành Mike Maignan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của anh đối với Rossoneri vào Chủ nhật. Chốt chặn người Pháp đã bảo toàn lợi thế bằng cách cản phá quả phạt đền của Paulo Dybala vào cuối hiệp 2, khi lao sang trái để cản phá cú sút của tiền vệ Roma - người thực hiện thành công cả 18 quả phạt đền trước đó cho CLB thủ đô. Tệ hơn nữa, Dybala dường như đã bị chấn thương sau khi thực hiện quả phạt đền và phải rời sân trong những phút cuối cùng.

Trước khi trận đấu bắt đầu, một phút mặc niệm đã được dành để tưởng nhớ cựu HLV Giovanni Galeone, người từng là người thầy của cả HLV Milan Massimiliano Allegri và Gian Piero Gasperini của Roma. Galeone qua đời vào Chủ nhật, hưởng thọ 84 tuổi.

Công việc của HLV Stefano Pioli bị đe dọa nghiêm trọng khi Fiorentina thua 0-1 trên sân nhà trước Lecce.

Cuộc khủng hoảng của Fiorentina càng trầm trọng hơn với trận thua 0-1 trên sân nhà trước Lecce vào Chủ nhật, khiến Viola không thắng trong 10 vòng đấu và công việc của HLV Stefano Pioli bị đe dọa nghiêm trọng. Medon Berisha đã vô-lê thành công ở giữa hiệp một cho Lecce sau khi tiền vệ Cher Ndour của Fiorentina mất kiểm soát gần giữa sân. Trong khi VAR đã xóa một cơ hội đá phạt đền cho Fiorentina trong hiệp 2.

HLV Pioli được bổ nhiệm tại Fiorentina sau khi Raffaele Palladino bất ngờ rời đi dù đã dẫn dắt CLB về đích ở vị trí thứ 6 Serie A mùa trước, cũng như đã thi đấu tốt ở châu Âu khi lọt vào bán kết UEFA Conference League. Pioli đã dẫn dắt Milan đến chức vô địch Serie A năm 2022, sau đó huấn luyện Cristiano Ronaldo tại Al Nassr ở Saudi Arabia trước khi gia nhập Fiorentina. Nhưng hiện tại, Fiorentina tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng, hơn 1 điểm so với đội chút bảng Genoa. Hôm thứ Bảy, Fiorentina thông báo đã chấm dứt hợp đồng với Giám đốc thể thao Daniele Prade theo thỏa thuận chung. Giờ đây, Pioli có thể sẽ là người tiếp theo bị sa thải.

Trước đó, Inter Milan đã thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Napoli xuống còn 1 điểm với chiến thắng 2-1 trước Hellas Verona, được định đoạt bằng bàn phản lưới nhà ở phút bù giờ. Piotr Zielinski đã sớm đưa Inter vượt lên dẫn trước sau một quả phạt góc. Giovane gỡ hòa cho Verona trước giờ nghỉ. Sau đó, sự xuất hiện của Pio Esposito đã dẫn đến pha đánh đầu vô tình của Martin Frese vào lưới nhà ở phút bù giờ thứ 3.

Ngoài ra, Bologna đã giành chiến thắng 3-1 trước Parma với 10 người để vươn lên vị trí thứ 5. Trong khi Torino và Pisa hòa nhau với tỷ số 2-2.

PHI SƠN