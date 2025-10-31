Juventus mong chờ khởi sắc dưới quyền tân HLV Spalletti

Một nhà vô địch đã trở lại, sau khi Juventus đã bổ nhiệm Luciano Spalletti làm HLV trưởng vào thứ Năm, và giao cho nhà cầm quân cũ của Napoli và đội tuyển Italy nhiệm vụ đưa đội bóng giữ kỷ lục 36 lần vô địch Serie A trở thành ứng cử viên vô địch một lần nữa.

Luciano Spalletti trở lại làm việc ở cấp CLB sau nhiệm kỳ không thành công với đội tuyển Italy.

Juventus thông báo đã ký hợp đồng có thời hạn 8 tháng với Spalletti. Truyền thông Italy đưa tin hợp đồng này sẽ tự động gia hạn thêm 2 năm nếu CLB giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới. Động thái này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Igor Tudor bị sa thải sau 3 trận thua liên tiếp, và chuỗi 8 trận không thắng kéo dài từ ngày 13-9. Chuỗi trận sa sút này chỉ kết thúc với chiến thắng 3-1 trước Udinese vào thứ Tư vừa qua dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Massimo Brambilla.

Spalletti, người sẽ có buổi họp báo đầu tiên vào thứ Sáu, sẽ trở thành HLV toàn thời gian thứ 3 của Juve kể từ khi Massimiliano Allegri bị sa thải vào tháng 5-2024. Thiago Motta bị Juve sa thải vào tháng 3 và được thay thế bởi Tudor, người đã giúp CLB giành được suất dự Champions League cuối cùng của Italy với vị trí thứ 4 mùa trước. Nếu tính cả các HLV tạm quyền, thì Spalletti là người thứ 5 dẫn dắt CLB trong khoảng thời gian đó.

Juve đã không vô địch Serie A kể từ năm 2020, năm mà họ kết thúc chuỗi 9 chức vô địch liên tiếp. Đội hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém 6 điểm so với 2 đội đầu bảng Napoli và AS Roma. Tại Champions League, Juve đã hòa 2 trận thua 1 trận và đang nằm trong nhóm bị loại sớm. Tất nhiên Juve kỳ vọng vào một sự thay đổi với Spalletti, 66 tuổi, người được biết đến nhiều nhất với việc dẫn dắt Napoli đến chức vô địch Serie A năm 2023. Sau đó, ông đã có một hành trình không thành công với đội tuyển Italy và bị sa thải vào tháng 6 khi Azzurri khởi đầu không tốt ở vòng loại World Cup 2026. Spalletti cũng từng dẫn dắt Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, AS Roma, Zenit St. Petersburg và Inter Milan.

Tại Juve, Spalletti sẽ sát cánh cùng con trai Federico - người đang là tuyển trạch viên của CLB. Trận đấu đầu tiên của Spalletti trên cương vị HLV sẽ diễn ra tại Cremonese ở Serie A vào thứ Bảy. Đối đầu với Cremonese có thể sẽ rất khó khăn. CLB mới lên hạng đang vượt qua kỳ vọng ở vị trí thứ 9 - chỉ thua một trận. Ba ngày sau, Juventus sẽ tiếp đón Sporting Lisbon tại Champions League.

Sere A cuối tuần này hấp dẫn với cuộc chạm trán giữa AC Milan và Roma tại San Siro vào Chủ nhật.

Serie A mùa giải 2025-2026 đã đi được gần 1/4 chặng đường mà vẫn chưa có ứng cử viên sáng giá nào. Đương kim vô địch Napoli và AS Roma của HLV Gian Piero Gasperini đang cùng chia sẻ ngôi đầu, hơn 3 điểm so với 2 CLB thành Milan. Tuy nhiên, không ai có thể loại trừ Inter Milan, đội có hàng dự bị dày hơn bất kỳ đối thủ nào khác, hay AC Milan, đội không tham dự cúp châu Âu và sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn khi mùa giải càng về cuối.

Sự cân bằng này không có gì mới mẻ. Serie A đã trở thành giải đấu khó lường nhất trong số 5 giải bóng đá quốc nội lớn nhất châu Âu khi có 4 nhà vô địch khác nhau trong 6 mùa giải gần đây, và mùa giải trước đánh dấu lần thứ 2 trong 4 năm cuộc đua vô địch phải kéo dài đến vòng đấu cuối cùng…

Sự căng thẳng sẽ tiếp tục cuối tuần này với cuộc chạm trán giữa AC Milan và Roma tại San Siro vào Chủ nhật. Trong khi Napoli cũng có thể bị thử thách khi làm khách trước đội xếp thứ 5 là Como vào thứ Bảy.

Trong khi đó, Stefano Pioli chưa thắng trận nào tại Fiorentina và Patrick Vieira đang cùng Genoa chìm sâu cuối bảng xếp hạng, có nguy cơ là những nhà cầm quân tiếp theo mất việc nếu CLB của họ không thể lần lượt đánh bại Lecce và Sassuolo…

PHI SƠN