Son Heung-Min hoàn thành “giấc mơ” chơi bóng ở MLS

Bản hợp đồng bom tấn mùa hè của Los Angeles FC, Son Heung-Min cho biết việc anh chuyển đến CLB và chơi bóng tại MLS là một “giấc mơ thành hiện thực” sau 10 năm gắn bó với Tottenham Hotspur.

Son Heung-Min gia nhập Los Angeles FC sau thương vụ kỷ lục MLS trị giá 26 triệu USD.

LAFC chiêu mộ tiền đạo ngôi sao 33 tuổi người Hàn Quốc với tư cách là cầu thủ được chỉ định, ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2027 - bao gồm tùy chọn gia hạn đến năm 2028 và một tùy chọn bổ sung đến tháng 6-2029. Theo ESPN, thỏa thuận giữa LAFC và Spurs dành cho tiền đạo này trị giá khoảng 26 triệu USD, một kỷ lục của MLS.

“Chào buổi chiều mọi người, tôi có thể nói gì đây? Một giấc mơ thành hiện thực. Los Angeles, một thành phố tuyệt vời”, Son phát biểu tại buổi họp báo ra mắt hôm thứ Tư. “Rõ ràng, tôi chỉ muốn cảm ơn ban lãnh đạo, họ đã làm việc rất chăm chỉ để đưa tôi đến đây và gia nhập LAFC. Tôi ở đây, tôi vô cùng hạnh phúc, và vô cùng phấn khích khi thấy tất cả người hâm mộ Hàn Quốc ở đó”.

Với Tottenham, Son đã ghi 137 bàn trên mọi đấu trường và là cầu thủ châu Á đầu tiên giành giải thưởng Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022. Son từng 2 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Tottenham… Son thừa nhận cảm giác khó khăn khi chia tay đội bóng Ngoại hạng Anh mà anh gia nhập từ Bayer Leverkusen vào năm 2015, nhưng đã sẵn sàng cho trải nghiệm mới.

Son Heung-Min khá hạnh phúc trong buổi họp báo ra mắt ở Los Angeles vào thứ Tư.

“Tôi nghĩ đó rõ ràng là một sự chia tay đầy cảm xúc, bởi vì tôi đã cống hiến hết mình”, Son nói. “Tôi chỉ cảm thấy mình cần một chương mới, tôi cần một thử thách mới, đó là lý do tôi chọn LAFC. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng tôi đã già, nhưng tôi vẫn có thể lực tốt, đôi chân tốt và vẫn có phẩm chất tốt, tôi tự tin nói như vậy! Rõ ràng, tôi ở đây để thể hiện, nhưng tôi cũng muốn đưa ra một số lời khuyên cho các cầu thủ trẻ”.

Sau buổi tập luyện trước mùa giải với CLB cũ, cầu thủ 3 lần tham dự World Cup cho biết anh đã sẵn sàng ra mắt MLS ngay lập tức. Khả năng hòa nhập của anh có vẻ không khó khăn bởi tại LAFC, tiền đạo này sẽ tái ngộ người đồng đội cũ ở Spurs là thủ thành Hugo Lloris. “Thể lực của tôi rất tốt, vì tôi vừa trải qua giai đoạn tiền mùa giải”, Son nói. “Tôi đến đây để chơi bóng đá, và tôi đã sẵn sàng, nhưng vẫn còn một số công tác chuẩn bị cần phải thực hiện, và tôi sẽ làm việc với ban huấn luyện và những người khác và hy vọng có thể ra sân sớm nhất có thể”.

LAFC hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Hội nghị miền Tây, và sẽ có chuyến làm khách trên sân của Chicago Fire FC vào thứ Bảy.

PHI SƠN