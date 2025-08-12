Sôi nổi khai mạc giải bóng đá U9 toàn quốc 2025

Chiều nay 12-8 tại Nhà thi đấu Tây Ninh, tỉnhTây Ninh đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá U9 toàn quốc - Cúp Toyota 2025 và thi đấu những trận đấu đầu tiên tại giải năm nay.

Đội U9 Thuận An Bình Dương có chiến thắng dễ dàng 5-1 trước U9 Tuyên Quang.

Mùa giải 2025 thu hút 24 đội bóng thuộc lứa tuổi U9 trên toàn quốc về tham gia tranh tài tại NTĐ tỉnh Tây Ninh từ ngày 12 đến hết 25-8. Hầu hết các đội bóng mạnh như T&T VSH, Việt Hùng Thanh Hóa, SLNA, Gia Bảo Hải Dương, CAHN, Thuận An Bình Dương… đều góp mặt tại giải.

Phát biểu khai mạc giải, nhà báo Phan Việt Hùng – Phó TBT báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Đây là sân chơi bổ ích và ý nghĩa dành cho các em Nhi đồng mỗi dịp hè về. Đồng thời cũng là giải đấu kết thúc một mùa hè sôi động cho các em học sinh, trước khi bước vào năm học mới 2025-2026”.

BTC giải tặng hoa và cờ lưu niệm cho 24 đội bóng tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra trận đấu khai mạc khá hấp dẫn, kịch tính giữa đội chủ nhà Long An Tây Ninh đối đầu Công an Hà Nội. Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, cũng đã diễn ra các trận đấu ở các bảng khác với kết quả bất ngờ như Hà Nội để thua Luxury H.L Quảng Ninh 2-3, Thuận An Bình Dương hạ gục Tuyên Quang 5-1.

Các trận đấu vòng loại của giải sẽ diễn ra từ hôm nay 12-8 cho đến ngày 17-8. Sau khi kết thúc vòng loại, BTC sẽ xác định 2 đội nhất nhì ở 6 bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào chơi vòng 1/8 của giải.

CAO TƯỜNG